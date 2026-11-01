Murió Antonio Navarro Wolff, uno de los constituyentes de 1991 y compañero de Petro en el M-19

Colombia despide hoy a una de sus figuras políticas más trascendentales de las últimas décadas. A través de un comunicado oficial, la familia de Antonio Navarro Wolff confirmó el fallecimiento del reconocido líder político y exconstituyente.

El atentado contra Antonio Navarro Wolff, según su propio relato

“Con profundo recogimiento y dolor, le informamos a sus amigos, amigas y a todas y todos los colombianos que nuestro amado Antonio Navarro Wolff falleció a las 2:42 de la tarde de hoy, primero de noviembre”, señala el comunicado de la familia.

El documento, cargado de un fuerte sentimiento, enfatiza el deseo de los seres queridos del exsenador de llevar a cabo los actos de despedida de manera reservada, solicitando el debido respeto por su privacidad: “Queremos disponer la despedida de Antonio en la intimidad de nuestra familia”.

La familia Antonio Navarro expresó un profundo agradecimiento ante la inmediata oleada de afecto y solidaridad recibida por parte de diferentes sectores de la sociedad tras conocerse su deceso.

Asimismo, hicieron un llamado a los medios de comunicación públicos y privados para salvaguardar la tranquilidad del núcleo familiar en estos momentos de profunda aflicción.

Las honras fúnebres de quien fue una de las mentes jurídicas clave en la construcción de la Colombia moderna se definirán en las próximas horas. “El día de mañana anunciaremos el momento para acompañarlo en su último recorrido. Estaremos entregando información”, señala la familia.

Comunicado del fallecimiento de Antonio Navarro Wolff. Foto: Captura de pantalla

Navarro Wolff transitó un largo camino desde su militancia en la insurgencia del M-19 hasta convertirse en constitucionalista. Su rol como copresidente de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 lo consolidó como un artífice fundamental de la actual Constitución Política.

A lo largo de su carrera pública, Antonio Navarro Wolff también se desempeñó en cargos de elección popular y de gestión ejecutiva, ejerciendo como Ministro de Salud, Gobernador del departamento de Nariño, Alcalde de Pasto y Senador de la República.

El líder político nació en Pasto, Nariño, el 9 de julio de 1948. Lejos de iniciar su vida pública en las armas o la política, Navarro Wolff se enfocó desde sus inicios en la academia y la ciencia. Se graduó de la Universidad del Valle como ingeniero sanitario, y adelantó otros estudios de posgrado en ingeniería ambiental en la Universidad de Loughborough, en el Reino Unido.

Fue en la década de 1970 cuando se unió al grupo guerrillero M-19, donde llegó a ser segundo al mando. Ya en 1985 sufrió graves heridas por la explosión de una granada, lo que le provocó la amputación de una pierna. Se ubicó justo abajo del asesinado Carlos Pizarro Leongómez.

Navarro Wolff participó activamente en la firma de la paz definitiva con el grupo guerrillero y su desmovilización el 11 de marzo de 1990. Tras el asesinato de Pizarro en abril de 1990, el líder político asumió la dirección del movimiento político Alianza Democrática M-19.

Fue ministro de Salud en 1990, durante la administración de César Gaviria; alcalde de Pasto entre 1995 y 1997; gobernador de Nariño entre 2008 y 2011; representante a la Cámara por Bogotá en 1998 y estuvo durante dos periodos en el Senado de la República en 2002-2006 y 2014-2018.