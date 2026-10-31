Gobierno publicó el decreto que oficializa la llegada de Alejandro Ordóñez al Ministerio del Interior

El exprocurador general Alejandro Ordóñez reaparecerá por los pasillos del Congreso de la República después de una década de ausencia pública y de haber salido del ministerio público, un poderoso cargo que dirigió entre 2009 y 2016.

Alejandro Ordóñez llegará al Ministerio del Interior en dos semanas y alista su aterrizaje en medio de fuertes controversias

El abogado conservador volverá como ministro del Interior del gobierno de Abelardo De La Espriella, tras la salida de esa cartera de Rodrigo Lara, quien fue jefe de la política durante menos de 80 días en el inicio de la nueva administración.

El presidente Abelardo De La Espriella anunció el pasado 21 de octubre que Rodrigo Lara no continuaba en el cargo como Ministro del Interior y que en su reemplazo llegaba el exprocurador Alejandro Ordóñez.

“Doy la bienvenida al doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, quien asumirá como nuevo ministro del Interior. Su experiencia, carácter y trayectoria serán fundamentales para afrontar los grandes desafíos de nuestra nación”, escribió el mandatario en esa ocasión.

Este sábado se conoció el documento que oficializa la llegada de Ordóñez a la cartera política. Se trata del Decreto 1630 de 2026, el cual fue publicado en el Diario Oficial, en su edición 53.675, donde quedó en firme su designación.

El documento destaca, en su primer artículo, el nombramiento de Alejandro Ordóñez en el empleo de Ministro, con el código 0005, el cual regirá a partir de la fecha de publicación de la mencionada norma.

Allí también queda en firme la derogación del artículo 2 del Decreto número 1600 del 23 de octubre de 2026, en el cual se encargó al hoy ministro de Justicia, Iván Cancino, dirigir la cartera política por unos días.

Decreto que oficializa la llegada de Alejandro Ordóñez como ministro del Interior. Foto: Captura de pantalla

“Por intermedio de la Subdirección de Gestión Humana del ministerio del Interior comunicar el contenido de este decreto a los doctores Alejandro Ordóñez Maldonado e Iván Alfonso Cancino González”, se lee en el decreto.

Se espera que Ordóñez se posesione en el cargo de manera oficial ante el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, la próxima semana, de acuerdo con lo expuesto en los últimos días por Cancino.

“Esperamos que se posesione los más rápido posible... obviamente que el ministro Ordóñez tiene toda la intención de llegar a ocupar esa carera a la mayor brevedad posible”, manifestó Cancino a medios desde el Congreso.

María Fernanda Cabal le respondió a Petro tras quejarse por la designación de Alejandro Ordóñez en el MinInterior

Tras la salida de Lara como ministro del Interior y la llegada de Alejandro Ordóñez al cargo en su reemplazo, los cambios no solo se dieron en la dirección del Ministerio, sino también con los viceministros.

Ya fueron publicadas las hojas de vida de quienes serían los nuevos viceministros. Se trata de Carlos Chavarro, quien es cuñado de Alfredo Deluque y estaría frente al Viceministerio General, y Édison Tigreros, quien estaría en el Viceministerio de Diálogo Social y tiene una cercanía política con la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.