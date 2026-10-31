“Quieren generar hostilidad, ruido y odio”: habla el registrador Hernán Penagos y cuenta las alertas por elecciones del 2027

SEMANA: Entramos en modo elecciones y está listo el nuevo calendario para los comicios del próximo año.

HERNÁN PENAGOS GIRALDO: Desde este sábado se inicia el calendario electoral para elegir 1.104 alcaldes, 32 gobernadores, entre otros. Estas elecciones son muy importantes, pero además son muy desafiantes. Cerca de 120.000 candidatos se van a postular. Y desde hoy comienza la posibilidad para que aquellas personas que cambiaron de domicilio, que viven lejos del puesto de votación, puedan actualizar su lugar de votación. También hay un momento muy importante para que quienes quieran aspirar por firmas para ser alcaldes, gobernadores o listas puedan empezar a recoger firmas.

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SEMANA: ¿Cuáles son las fechas clave de este calendario electoral?

H.P.G.: La primera, este sábado 31 de octubre, cuando se puede actualizar el lugar de votación y pueden comenzar la recolección de firmas quienes van a aspirar por firmas. Otra fecha importante es el 30 de junio de 2027, cuando se inicia el periodo de inscripción de los candidatos, que estará abierto hasta el 31 de julio. Otra fecha muy importante es el 5 de agosto, porque los candidatos pueden empezar a hacer propaganda electoral en medios de comunicación. Y dos meses antes del 31 de octubre ya se tiene claro el censo electoral.

SEMANA: ¿Eso incluye la depuración de las cédulas para determinar el censo?

H.P.G.: Sí, el censo electoral se empieza a depurar en función de varias cosas. La primera, aquellas personas que han fallecido, quienes han sido condenados por delitos que les impiden participar en el proceso, quienes entran a las Fuerzas Militares o que salen y pueden hacer el ejercicio. Se va depurando el censo electoral para tenerlo definitivo dos meses antes.

SEMANA: ¿El tema presupuestal está claro?

H.P.G.: Los recursos que tenemos para las elecciones del año entrante, que fueron arbitrados y presupuestados, son suficientes para hacer el proceso electoral. Solo hay dos circunstancias que no están en el presupuesto, pero que, como son aleatorias, se solicita el recurso al Ministerio de Hacienda dependiendo de lo que ocurra. Una, el año entrante el Consejo Electoral define una fecha para consultas de los partidos y organizaciones políticas. Si hay consultas, por ejemplo, para elegir candidatos a alcaldías, gobernaciones o listas, entonces el recurso tendremos que pedirlo, pero aún no se sabe. Y la segunda, en el caso de la alcaldía de Bogotá, si hay segunda vuelta. Una vez se conozca, hay que solicitar el recurso para poder llamar a esa segunda vuelta.

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SEMANA: Si hubiese esa segunda vuelta, ¿cuándo sería y cuál es el costo?

H.P.G.: Debemos esperar a que el censo electoral esté cerrado. Si se llegara a dar esa segunda vuelta, sería el 21 de noviembre.

SEMANA: El Pacto Histórico dice que quiere elegir sus candidatos a través de varias consultas. ¿Es viable?

H.P.G.: El Consejo Electoral a principios de enero de 2027 definirá una fecha para consultas. Ahí tendrán que entrar todos los partidos a las consultas; no son fechas individuales para cada partido. No es la fecha que determine un partido, sino la que determine el Consejo Electoral.

Hernán Penagos dijo a SEMANA que las elecciones de 2027 serán "muy desafiantes". Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Seman

SEMANA: Esa claridad es importante para que Gustavo Petro no diga después que fue usted el que lo impidió…

H.P.G.: Sí, es el CNE. Yo no determino nada de eso.

SEMANA: El Pacto dice que si en Brasil se amplió la votación, acá se podría hacer lo mismo. ¿Es así?

H.P.G.: De ninguna manera. El horario de votación en Colombia está definido de ocho de la mañana a cuatro de la tarde. Así lo establecen el Código Electoral y la Constitución. No hay ninguna posibilidad de ampliar ese plazo.

SEMANA: ¿Le sigue preocupando el tema de la desinformación?

H.P.G.: Los niveles de desinformación que se tuvieron este año de elecciones de Congreso y de Presidencia no tienen precedentes. Los datos que se tienen de desinformación son los más altos de toda la historia. Hubo ataques al sistema electoral, a la Registraduría, a los funcionarios, y esos niveles de desinformación, tengo que decirlo con mucho pesar, se van a mantener. Solo que ahora lo que va a ocurrir es que toda esa desinformación va a ir caminando por municipios y ciudades de Colombia. La desinformación produce maltratos, muerte y alteraciones del orden público. Por desinformación, hace tres años quemaron vivas a tres mujeres en Gamarra, Cesar. La MOE registró cerca de 90 incidentes en diferentes municipios, entre maltratos, alteraciones del orden público, quema de material electoral y asonadas en puestos de votación. Con los niveles de desinformación que tuvimos este año, estoy muy inquieto de que esas alteraciones de orden público se disparen mucho más. Y aquí corresponde entre todos pedirle a la ciudadanía que se informe bien y que no se deje instrumentalizar por la desinformación de las noticias falsas, porque eso está generando serias complicaciones. Eso es lo que más me inquieta por el momento, y por una narrativa de fraude, que es inexistente.

Hernán Penagos advirtió a SEMANA: "Los niveles de desinformación son los más altos de toda la historia". Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Seman

SEMANA: Nadie ha entregado pruebas de ese supuesto fraude.

H.P.G.: Absolutamente, unas narrativas de alteraciones de resultados que no tienen ningún asidero, mucho menos en un país como el nuestro, donde el proceso electoral es manual y el escrutinio se hace con las actas electorales o los E-14 físicos. Por eso no entiendo a aquellos que hablan de alteraciones algorítmicas. Están mintiendo porque en Colombia todo el escrutinio, que lo hicieron 9.300 jueces, no yo, lo llevaron a cabo con las actas físicas. Creo que a muchas personas no les interesa la verdad, la desprecian. No es que quieran la verdad, sino al contrario, quieren generar hostilidad en la sociedad, ruido y odio.

SEMANA: Incluso esa desinformación ha generado amenazas en su contra.

H.P.G.: Así es, pero estoy bien y trabajando. Estamos aquí empeñados en hacer nuestra tarea y yo no me ocupo de eso. La verdad es que esos temas no puede uno pensarlos porque se agobia. Sigo en mi ruta y en mi deber, que es hacer estas elecciones de 2027 bien realizadas.

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SEMANA: Pero el Gobierno reforzó su seguridad y usted debe recorrer todos los municipios del país.

H.P.G.: Sí, el año entrante tendremos que ir a muchos municipios, vamos a hacer consejos, comités de garantías electorales en todos los departamentos. En próximas semanas vamos a hacer la presentación del Plan Democracia. Tenemos que garantizar a la ciudadanía que pueda votar, que lo pueda hacer de manera libre, y combatir los fenómenos de desinformación, que son los que están generando violencia.

SEMANA: ¿Ese trabajo va a ser articulado con la Procuraduría y la Contraloría como en las elecciones pasadas?

H.P.G.: De acuerdo, articulado, y aspiramos a tener una mayor articulación con el Gobierno para hacer estas elecciones locales, que son muy desafiantes.

SEMANA: Entonces, ¿es cuento que usted estaba alejado del procurador Gregorio Eljach?

H.P.G.: Cero, nada. Al contrario, tenemos un diálogo permanente. Fue muy generoso con eso de las amenazas y tengo mucho que agradecerle con la estrategia de Paz Electoral.

Hernán Penagos dijo a SEMANA que buscará "una mayor articulación con el Gobierno" para las elecciones de 2027. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Seman

SEMANA: Mencionaba usted al Gobierno y ese diálogo será crucial, porque con Petro nunca hubo diálogo.

H.P.G.: Sí, fue un poco difícil. El diálogo fue prácticamente nulo. Nunca entendí, era una cosa muy extraña, el Estado atacando al Estado para que la ciudadanía dudara del Estado. En esta oportunidad, lo que queremos es que todo el Ejecutivo, los órganos de control y la fuerza pública trabajemos para garantizar elecciones eficientes, transparentes y libres.

SEMANA: Petro es uno de los que más promueve la narrativa de fraude. ¿Qué les dice a los ciudadanos?

H.P.G.: Que se informen bien. La Registraduría no declara los resultados, lo hace el CNE y los jueces en cada municipio. No hay manera de dudar del sistema electoral colombiano. Lo que sí creo es que se instrumentaliza a la gente para que dude del sistema y están utilizando políticamente tanto al sistema electoral como a la Registraduría. Da pena, la verdad, que utilicen a la Registraduría y creo yo que esa no es la actitud de un demócrata. Yo he dicho: hay mentirosos por profesión y los hay por naturaleza. Los mentirosos por profesión le mienten a los demás. Los mentirosos por naturaleza inclusive se mienten a sí mismos.

SEMANA: ¿Y Petro es mentiroso por profesión o por naturaleza?

H.P.G.: (Risas) No, estoy hablando de algo que ocurre en otro lugar, no en Colombia. No me meta en problemas.

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SEMANA: Registrador, no hay ocasiones en las que usted piensa: ¿para qué me metí en este chicharrón?

H.P.G.: Sí, muchas veces. En este año pensé mucho en eso, porque, la verdad, la gestión de un registrador no ha tenido tantos desafíos históricamente. El registrador solo tenía que estar un poco atento a que se instalaran las mesas de votación, a que el material electoral llegara, a que no se cayera la página, temas operativos. Nunca pensé que iba a ser tan exigente y tan desafiante, sobre todo ese tema de la desinformación. A veces uno se siente incapaz frente a tanta desinformación. Por ejemplo, en la segunda vuelta presidencial, ya una vez se vieron resultados tan ajustados, estuve muy preocupado porque me inquietaba cómo iba a ser la distancia entre el preconteo, el conteo y el escrutinio. Si esa distancia era alta, pues imagínese, podría generar serias dificultades. A los dos días, cuando terminó el escrutinio municipal y observé que el escrutinio y el preconteo fueron casi exactos, pude respirar un poco. Pero, la verdad, sí ha sido un poco difícil esta gestión.

Hernán Penagos asegura que quedan 14 meses y lo que corresponde es hacer unas muy buenas elecciones locales. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Seman

SEMANA: Pero ya le quedan 14 meses.

H.P.G.: Sí, quedan 14 meses y lo que nos corresponde es hacer unas muy buenas elecciones locales, garantizarles a todos los candidatos y a la ciudadanía que puedan votar, que las mesas de votación se instalen. Y debo decir que en las elecciones locales es cuando se presentan mayores incidentes; por ejemplo, de quema de material electoral o de retención de funcionarios de la Registraduría, o que no dejan instalar las mesas de votación en lugares apartados. Y es ahí donde tenemos que poner el foco, que con la fuerza pública podamos garantizar que en todos los lugares puedan instalarse puestos y mesas.