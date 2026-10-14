Petro y el Pacto Histórico confirman denuncia contra el registrador Hernán Penagos por supuestas irregularidades en las elecciones

El expresidente Gustavo Petro y el Pacto Histórico confirmaron que se interpuso una denuncia en contra del registrador nacional, Hernán Penagos, por presuntas irregularidades electorales.

Registrador Nacional le respondió al expresidente Gustavo Petro, que insiste en hablar de fraude electoral

A través de su cuenta en X, el ex jefe de Estado continuó con su idea de un supuesto fraude, pese a que las autoridades ya han dejado en claro que no es así.

“El simple hecho de abolir el código hash de documentos PDF como los formularios E14 es delictivo, viola la ley colombiana, permitió el registrador que el 97 % de los formularios E14 fueran modificables”, escribió.

Por su parte, el Pacto Histórico utilizó la misma red social para precisar que en la denuncia se habla de supuestas graves inconsistencias en los formularios E14.

Dentro de estas se encuentran una presunta preasignación de códigos hash antes del cierre de urnas, la reutilización de códigos entre primera y segunda vuelta, y hasta la posible eliminación de metadatos que permitirían rastrear modificaciones.

“Además, los denunciantes advierten sobre análisis estadísticos que identificaron patrones sospechosos relacionados con más de 7 millones de votos, lo que genera interrogantes sobre posibles alteraciones de los resultados electorales”, señaló.

De igual forma, el movimiento político aseguró que se le exige a la Fiscalía investigar posibles delitos, omisiones y responsabilidades de las autoridades electorales, preservar las pruebas y garantizar una investigación independiente.

Petro reaccionó a tutela que el registrador Hernán Penagos puso en su contra: insistió en el fraude y hasta mencionó a Trump

El Pacto Histórico cerró diciendo: “El país merece verdad, justicia y transparencia electoral”.

El abogado Alejandro Carranza, por su lado, sostuvo que la denuncia se formuló debido a que Penagos, según él, engañó a todos los colombianos.

En un video que compartió el Pacto y Petro, aparecen algunos apartes de lo que en su momento dijo el registrador sobre las elecciones, los códigos y demás.

“Hay 7 millones de votos que no tienen el soporte tecnológico que demuestra la legitimidad y la transparencia que se esperaba de la Registraduría”, comentó Carranza.

El jurista afirmó que esto debería llevar a elevar la voz también en las calles, por lo que es uno de los motivos de las marchas de este miércoles, 14 de octubre.

Con esto, de acuerdo con él, los ciudadanos le estarían enviando un mensaje más que claro a la autoridad electoral: “Que no nos da miedo que el señor registrador diga que todo está bien”.