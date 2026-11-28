El excandidato presidencial Iván Cepeda reaccionó al retiro del cuadro de Gustavo Petro de uno de los pasillos del Palacio de Nariño en el que están los retratos de todos los mandatarios del país en la historia.

“Abelardo De La Espriella podrá retirar el retrato de Gustavo Petro de la Galería de expresidentes de la Casa de Nariño, pero no podrá borrar del corazón y de la memoria del pueblo colombiano su legado político e intelectual”, dijo Cepeda en X.

Petro denuncia que desaparecieron un retrato suyo

El expresidente Petro fue quien advirtió de ese cambio en la residencia presidencial. “Ya desaparecieron el cuadro que simboliza mi presidencia de Colombia en la Casa de Nariño. Así sucedió con Carlos Nieto, el primer presidente negro, y así sucedió con el primer presidente indígena de Colombia, el general Melo, último general del ejército libertador. Se trata de anular la diferencia en nuestra historia. Los procesos donde se niega el arte, y a las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran, se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables”, escribió el exmandatario.

Luego, el presidente Abelardo De La Espriella publicó un video de un recorrido por la Casa de Nariño que permite confirmar que en efecto la pintura ya no está exhibida.