SEMANA conoció que fue el propio Petro quien impuso a Claudia Teresa Romero Nader, representante a la Cámara por Bogotá, en la consulta del Pacto Histórico de octubre de 2025. En reuniones internas, dos congresistas, que hoy repiten curul, le dieron un no rotundo al nombre de Romero. La última palabra la tuvo Petro y se hizo lo que él dijo.

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Hoy el escándalo por los presuntos títulos falsos que varios congresistas de sus listas cerradas habrían acreditado durante la campaña, al tomar posesión, podría dejar al Pacto con al menos una silla vacía en este periodo legislativo. En el caso de Romero, su título de administradora de empresas de la Javeriana habría sido falsificado, aunque ella lo niega. Ella vinculó a su UTL a la exsecretaria de Petro, quien reporta tres títulos exprés de la Universidad San José.

La misión está en desarrollo, cuenta con el respaldo tecnológico del Gobierno de Estados Unidos y se adelanta en varios frentes. La tarea es atrapar a uno de los dos criminales en las próximas semanas, que serían los responsables de las acciones delincuenciales de los últimos días.