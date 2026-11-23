Juan Felipe Pedraza, veedor y administrador de la cuenta en X R3ntas, sigue denunciando presuntos nuevos casos relacionados con la falsificación de títulos universitarios de congresistas, tanto del Pacto Histórico como de otras bancadas políticas.

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En El Debate de SEMANA, Pedraza, quien destapó el caso de la congresista del Pacto Histórico, Verónica Estrada, a quien la Procuraduría suspendió después que se conociera que habría falsificado su título de ingeniera de minas de la Universidad Nacional, vaticinó qué viene para esa colectividad de izquierda.

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El joven también se refirió al hecho de que Estrada se resista a renunciar a su curul a pesar de ese escándalo.

“Para mí es mejor, yo la verdad la aplaudo, y si ella llega a ver este canal, decirle que por favor siga luchando por su sueño de 90 millones de pesos que probablemente le terminen entregando en pagos, pero mejor para nosotros. La verdad es que yo sí prefiero que no renuncie porque está haciendo un daño tremendo dentro del Pacto Histórico. O sea, en estos momentos, el Pacto Histórico está tambaleando y muy probablemente como proyecto político para 2027, no va a lograr nada si siguen así”, indicó Pedraza en El Debate de SEMANA.

En tal sentido, Pedraza dijo que es “perfecto” que la congresista del Pacto Histórico no renuncie a su curul. “Y entre más tiempo se demore, mejor para nosotros y para el país”, agregó.

Pedraza también recalcó que, si bien él no es egresado de la Universidad Nacional, su padre sí. De allí su interés de verificar si Estrada realmente era egresada de ese claustro.

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“Era imposible que de la mejor universidad de Colombia, por lo menos bajo mi concepto, se hubiese graduado una persona iletrada; la podría calificar de lumpen y la verdad no sabía cómo más decirle. Entonces empecé a buscarla y el 1 de octubre de este año, en el canal La Milagrosa, yo le hice la pregunta abierta y le dije: ‘Bueno, señora Verónica, ¿a usted por qué no le aparece su matrícula profesional si supuestamente es profesional?’. Entonces, ya sabía que no tenía los títulos, ya había llamado a la universidad, había mandado derechos de petición. Esto era solo de esperar que reventara”, aseveró Pedraza.