Juan Manuel Galán habló en El Debate de SEMANA y encendió las alarmas por la situación que hay en el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, la principal terminal aérea que tiene Colombia.

Según comentó, hay un riesgo aéreo que se ha detectado desde hace varios años. “Es increíble que han pasado cuatro gobiernos desde ese 2017 y ninguno ha puesto en práctica las recomendaciones que hicimos”, dijo.

Dentro de esto que se encontró, por ejemplo, hizo referencia a una viga que obstaculiza la visión de los controladores aéreos. Además, se precisó que había un déficit de por lo menos 300 controladores aéreos en el país.

Aeropuerto Internacional El Dorado. Foto: Getty Images

Otro tema preocupante es que en el 2017 se entregó tecnología que, según dijo, es “obsoleta” y, pese a esto, todavía se sigue utilizando en el aeropuerto capitalino.

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Galán también mencionó que con el tiempo se ha ido incrementando el tráfico aéreo en El Dorado, por lo que esto también representa un riesgo si se suma con los factores anteriormente mencionados.

“La recomendación es que la seguridad esté por encima de la presión comercial (...) Hoy tenemos una situación de riesgo que es peor que lo que teníamos en el 2017″, comentó.

El director del Nuevo Liberalismo insistió en la necesidad de actualizar la tecnología que hay en la terminal aérea; esto ayudaría, por ejemplo, a evitar que pase lo de hace algunas semanas cuando los radares se quedaron en negro.

Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo. Foto: Brian Rosado Ariza

En ese sentido, enfatizó también en que el concesionario debe entender que es también responsable de la seguridad en el sitio. “Deben velar porque el aeropuerto opere en unas condiciones de seguridad aprobadas por las autoridades aeronáuticas a nivel mundial”, señaló.

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En cuanto al tema de la viga, Galán explicó que en el año 2017 los controladores aéreos le indicaron al Congreso que había una viga que les impedía la visual que deben tener sobre todo el aeropuerto para poder ejercer sus funciones con tranquilidad.

“Eso nunca se cambió y ahora hay denuncias que dicen que la torre de control se está hundiendo, que hay daños en la infraestructura, que no hay baños para los controladores”, expresó.

“Son unos problemas de diseño y de falta de regulación también. (…) Nosotros desde el 2017 alertamos que los países del mundo han separado lo que es investigar los accidentes e incidentes aéreos de la prestación de los servicios”, añadió.

Juan Manuel Galán está haciendo el llamado para que todas estas situaciones sean atendidas antes de que se pueda registrar una tragedia en la terminal aérea más importante del país.