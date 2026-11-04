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Fallas en torre de control del aeropuerto El Dorado: reportan vuelos demorados y cancelados

Aerolíneas reportan retrasos en la operación del aeropuerto internacional El Dorado, en Bogotá, este 4 de noviembre.

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Redacción Semana
4 de noviembre de 2026 a las 3:49 p. m.
Torre de control del aeropuerto El Dorado.
Torre de control del aeropuerto El Dorado. Foto: Colprensa

Hacia el mediodía de este miércoles, 4 de noviembre, se presentaron una serie de fallas en la torre de control del aeropuerto internacional El Dorado, la principal terminal aérea del país.

Aunque la Aeronáutica Civil no se ha pronunciando oficialmente sobre la crisis, fuentes conocedoras del problema describieron a SEMANA que se estuvo “una hora fuera de red”.

Latam comunicó que, por cuenta de la situación, se cancelaron ocho vuelos (ida y vuelta), y se está reorganizando a los pasajeros para que puedan continuar con sus trayectos.

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