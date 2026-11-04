Enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes paralizan la movilidad en inmediaciones de la Universidad Distrital

Durante las primeras horas de la tarde de este 4 de noviembre, se registró una manifestación en los alrededores de la Universidad Distrital, hecho en el que las autoridades tuvieron que intervenir debido al bloqueo de la vía.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno, la situación se estaría desarrollando en la sede Vivero (av. Circunvalar). Asimismo, se informó que se inició la intervención institucional para retomar la normalidad en el sector.

Por su parte, TransMilenio indicó que, debido a este hecho, la operación de las rutas TransMiZonal comenzó a realizar desvíos temporales mientras se llevan a cabo estas manifestaciones.

*Noticia en desarrollo…