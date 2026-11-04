Bogotá

Enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes paralizan la movilidad en inmediaciones de la Universidad Distrital

La manifestación ha causado problemas de movilidad en la zona, por lo que se han tomado medidas por parte de las autoridades.

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Juan Felipe Castaño Vanegas

Juan Felipe Castaño Vanegas

4 de noviembre de 2026 a las 2:03 p. m.
Los hechos se presentan en los alrededores de la Universidad Distrital.
Los hechos se presentan en los alrededores de la Universidad Distrital. Foto: León Darío Peláez

Durante las primeras horas de la tarde de este 4 de noviembre, se registró una manifestación en los alrededores de la Universidad Distrital, hecho en el que las autoridades tuvieron que intervenir debido al bloqueo de la vía.

De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno, la situación se estaría desarrollando en la sede Vivero (av. Circunvalar). Asimismo, se informó que se inició la intervención institucional para retomar la normalidad en el sector.

Por su parte, TransMilenio indicó que, debido a este hecho, la operación de las rutas TransMiZonal comenzó a realizar desvíos temporales mientras se llevan a cabo estas manifestaciones.

*Noticia en desarrollo…