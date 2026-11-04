Un cargamento de casi una tonelada de marihuana fue descubierto por la Policía en uno de los corredores viales que conectan a Bogotá con los Llanos Orientales.

El procedimiento permitió retirar del mercado ilegal más de 917.000 dosis de esta sustancia y dejó una persona capturada.

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La droga estaba distribuida en 500 paquetes

La incautación se registró en el sector de Limoncitos, en Guayabetal, Cundinamarca.

Allí, los uniformados encontraron 917 kilogramos de marihuana tipo Creepe que eran movilizados en una camioneta bajo la modalidad conocida como ‘kamikaze’.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el cargamento estaba distribuido en 500 paquetes y tendría un valor superior a los $2.178 millones. Durante el operativo fue capturado un hombre.

La cantidad de estupefacientes incautada representa un golpe económico para las redes dedicadas al tráfico de drogas.

Según las autoridades, el procedimiento evitó que más de 917.000 dosis de marihuana llegaran al mercado ilegal.

El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, coronel Edwin Orlando Correa Correa, se refirió al procedimiento y destacó la importancia de los controles en las carreteras para combatir el transporte ilegal de estupefacientes.

«Estamos cerrándoles el paso a las organizaciones dedicadas al narcotráfico. Nuestros controles en las carreteras permiten detectar estas modalidades de transporte ilegal y afectar directamente las finanzas criminales. No vamos a permitir que los corredores viales del país sean utilizados para movilizar drogas y alimentar economías ilícitas», afirmó el oficial, citado por Caracol Radio.

El hombre capturado, el vehículo y la sustancia incautada quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

Incautan El cargamento avaluado en más de $2.178 millones. Foto: Policía Nacional

La modalidad ‘kamikaze’

La modalidad ‘kamikaze’ es utilizada por redes del narcotráfico para movilizar droga a través de vehículos o embarcaciones que intentan evadir los controles policiales y militares.

Su característica principal es el uso de maniobras arriesgadas para garantizar el traslado de los cargamentos.

Esta estrategia puede implicar que los transportadores asuman el riesgo de ser interceptados o que utilicen recorridos y movimientos inesperados para distraer a las autoridades y facilitar el paso de la droga.

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El decomiso del cargamento de marihuana representa un golpe a las redes dedicadas al tráfico de sustancias ilegales en este corredor vial, utilizado para movilizar cargamentos de droga hacia diferentes destinos del país.