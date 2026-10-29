Así pretendía huir alias Dimax, heredero de Boliqueso, excapo del narcotráfico en el Valle del Cauca

La Policía reportó la captura de Juan Carlos Vacca Castillo, conocido como alias ‘Dimax’. Este sujeto había sido expulsado de Panamá y tras la cooperación entre agencias fue capturado en Bogotá.

Sobre la captura dijo la Policía que: “se materializó en la ciudad de Medellín la recepción y captura de Juan Carlos Vacca Castillo, conocido como alias ‘Dimax’ o ‘Dmax’, tras hacerse efectiva su expulsión desde Panamá, notificada mediante resolución del pasado 8 de octubre de 2026 por ingreso irregular a ese país”.

Añadió la Policía que: “alias ‘Dimax’, señalado cabecilla principal del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Los Dimax’ y heredero de las estructuras armadas vinculadas al narcotraficante extraditado alias ‘Boliqueso’, además de registrar posibles alianzas con alias ‘Pipe Tuluá’ y actores asociados al Clan del Golfo, cuenta con una condena en firme de 500 meses equivalente a más de 41 años de prisión por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y utilización de menores de edad para la comisión de delitos”.

Captura de alias Dimax. Foto: Dijín- Policía

Es de recordar que Fernando Giraldo, alias Boliqueso, comenzó a formar parte del mundo de la mafia. Recibía órdenes de los cacaos del narcotráfico Wílber Varela, alias Jabón; Diego Pérez, alias Rastrojo; los hermanos Javier y Luis Calle Serna, conocidos como los Comba, entre otros, quienes conformaban el cartel del Norte del Valle.

Su carrera en el crimen fue meteórica y su caída es considerada el segundo golpe más duro en el Gobierno de Iván Duque, después de la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

Alias Dimax trasladado por las autoridades. Foto: Policía

De acuerdo con la Policía, Dimáx sería el heredero de Boliqueso. “Labores de inteligencia permitieron determinar que el prófugo pretendía utilizar identidades suplantadas desde Panamá para salir del continente y refugiarse en Países Bajos o Australia. Juan Carlos Vacca Castillo es considerado un objetivo de alto valor dentro del fenómeno criminal de Cali y el Valle del Cauca”, dijo la Policía.