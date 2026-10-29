Soho 26: el megaproyecto de $3 billones que cambiará el corredor de la calle 26 en Bogotá, en medio de una gran transformación

Bogotá cada vez está dando pasos mas agigantados hacia la renovación urbana. Conciertos, restaurantes y más recintos hacen mucho más rico el capital cultural que tiene la ciudad y que captura cada vez más extranjeros y colombianos de otras ciudades.

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En medio de esta renovación, los proyectos de vivienda se han vuelto en punto de ancla de esta idea. Recientemente se conoció sobre el lanzamiento de un nuevo proyecto que traería consigo una posibilidad para miles de personas que están buscando invertir en un proyecto inmobiliario.

Se trata de Soho 26, el proyecto de la Constructora Marval que trae consigo un espacio nuevo en la capital, para vivir, trabajar y también tener espacios de ocio y esparcimiento en una zona agitada.

SOHO 26 Distrito Urbano es un megaproyecto de uso mixto de Constructora Marval que contempla una inversión estimada de $3 billones para desarrollar vivienda, oficinas, comercio y servicios sobre la avenida calle 26, en Bogotá. Foto: MARVAL

SEMANA habló con Sergio Marín, presidente de Marval, quien se refirió a los principales hechos relevantes del proyecto, que está inspirado en el concepto urbano del Soho de Nueva York, buscando consolidar un nuevo Distrito donde la vivienda, el trabajo, el comercio, la salud y los espacios públicos convivan en un mismo lugar, promoviendo una ciudad más caminable, conectada y sostenible.

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Marín destacó que uno de los atributos del proyecto es su cercanía con lugares estratégicos para la ciudad. Esto dado que está ubicado sobre la Avenida Calle 26, lo que le permite tener acceso a diferentes sistemas de transporte masivo de Bogotá y la región.

“A 15 minutos caminando tenemos el Centro Comercial Gran Estación, Plaza Claro, Centro Comercial Salitre, Vive Claro, Maloka, la Clínica Colombia. A 15 minutos en bicicleta está el Parque Simón Bolívar, el Estadio El Campín y Corferias”, detalló.

SOHO 26 Distrito Urbano es un megaproyecto de uso mixto de Constructora Marval que contempla una inversión estimada de $3 billones para desarrollar vivienda, oficinas, comercio y servicios sobre la avenida calle 26, en Bogotá. Foto: MARVAL

El proyecto contempla el desarrollo de exactamente cuatro manzanas, en las que se integrarán la vivienda con 3 proyectos residenciales, un edificio para uso mixto de oficinas y un hotel, además de locales comerciales que activarán la vida urbana. También consta de un proyecto institucional de salud y servicios, además de zonas verdes, areas de encuentro, entre otros lugares.

El terreno de Soho está destinado en un 40% a zonas verdes, vías y espacios peatonales. El componente de oficinas buscará la certificación LEED y los proyectos residenciales estarán orientados a obtener la certificación EDGE.