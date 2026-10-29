Trágico accidente en Bogotá esta mañana de jueves, 29 de octubre: reportan un muerto

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este jueves, 29 de octubre, en la av. Boyacá con calle 14L.

En dicho siniestro vial ocurrido en la localidad de Usme resultaron involucrados un motociclista y un peatón, dejando una persona fallecida, quien, según versiones de algunos testigos que no han sido confirmadas por las autoridades, sería un menor de edad.

Tras lo anterior, desde la Secretaría de Movilidad informaron que hay cierre total de esa vía, motivo por el cual piden a los conductores tomar vías alternas.

La zona se encuentra acordonada, mientras unidades de criminalística llevan a cabo el levantamiento del cuerpo de la persona que murió.

A propósito de ese accidente en Usme, en horas de la noche de este miércoles, 28 de octubre, desde Movilidad también reportaron la muerte de otra persona en la calle 44 sur con Av Boyacá.

En el accidente de este miércoles se vieron involucrados un tractocamión y un motociclista, muriendo este último en el punto.

Ese mismo miércoles, en la av. Caracas con carrera 13 B, sentido sur-norte, localidad Rafael Uribe, otro motociclista falleció en horas de la mañana en medio de un siniestro vial.

El accidente en la av. Caracas con carrera 13 B, sentido sur-norte. Foto: A.P.I.

Vale destacar que las bases de datos de la plataforma Saludata de la Secretaría Distrital de Salud indicaron recientemente que en Bogotá se registraron 369 muertes en siniestros de tránsito durante el primer semestre de 2026.

Estimaciones complementarias de Canal Capital indican que la cifra asciende a 392 fallecidos entre enero y julio de este año, consolidando un drástico incremento cercano al 29 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

El análisis detallado de la siniestralidad revela que los actores viales más vulnerables siguen pagando la cuota más alta en las calles bogotanas. Los motociclistas concentran cerca del 50 % de las víctimas fatales, seguidos por los peatones con un 37.2 % y los ciclistas con el 11.1 %.