Grave accidente en Bogotá este miércoles 21 de octubre deja un muerto: estas son las vías alternas para evitar el trancón

Un grave accidente de tránsito se registró en horas de la mañana de este miércoles, 21 de octubre, en la localidad de Kennedy, dejando un muerto.

Desde la Secretaría de Movilidad indicaron que el siniestro vial se presentó en la Av. Primero de Mayo con calle 40 F sur, sentido occidente - oriente.

En el siniestro vial resultaron involucrados un bus zonal y una motocicleta.

Fuerte accidente vial en Bogotá dejó un muerto: Secretaría de Movilidad dio el reporte oficial

Mientras se lleva a cabo el levantamiento del cuerpo, desde la Secretaría de Movilidad pidieron a los conductores tomar vías alternas como la Av. Cali y la Av. Villavicencio.

En el transcurso de esta mañana de miércoles se han presentado otros incidentes en la ciudad, afectando la movilidad.

“Tractocamión colisiona con anden y genera afectación de dos carriles en la localidad Engativá, Av. carrera 68 con Av. Chile (Calle 72), sentido norte-sur; Tráfico vehicular lento por obras en la vía. Se genera afectación en la Autosur con carrera 75, sentido Occidente - Oriente; Siniestro vial en la localidad de Fontibón, Av. Cali con Av. El Dorado (Calle 26), sentido sur-norte; Camión varado en la localidad de Barrios Unidos, es retirado de la Av. NQS con Av. Calle 80, sentido norte-sur”, han reportado desde la Secretaría de Movilidad.

A propósito del accidente en la localidad de Kennedy este miércoles, las bases de datos de la plataforma Saludata de la Secretaría Distrital de Salud indicó que en Bogotá se registraron 369 muertes en siniestros de tránsito durante el primer semestre de 2026.

Estimaciones complementarias de Canal Capital indican que la cifra asciende a 392 fallecidos entre enero y julio de este año, consolidando un drástico incremento cercano al 29 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

El análisis detallado de la siniestralidad revela que los actores viales más vulnerables siguen pagando la cuota más alta en las calles bogotanas. Los motociclistas concentran cerca del 50 % de las víctimas fatales, seguidos por los peatones con un 37.2 % y los ciclistas con el 11.1 %.

Respecto a la caracterización de las víctimas, el 76.9 % corresponden a hombres y el 23.1 % a mujeres. Las autoridades distritales reiteran el llamado a los conductores a moderar la velocidad y acatar las normas de tránsito, señalando que el exceso de velocidad, la falta de pericia al volante y la imprudencia continúan siendo las causas desencadenantes de estas tragedias en la ciudad.