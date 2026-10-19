Fuerte accidente vial en Bogotá dejó un muerto: Secretaría de Movilidad dio el reporte oficial

Las vías de Bogotá registraron un trágico episodio en la tarde de este lunes 19 de octubre en la localidad de Los Mártires. De acuerdo con los informes de la Secretaría de Movilidad de la capital, un severo accidente cobró la vida de una persona en la intersección de la Avenida Jiménez (calle 13) con carrera 16, en sentido oriente-occidente. La entidad reportó un siniestro vial con fatalidad en la localidad de Los Mártires.

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Ante la gravedad del accidente, la autoridad distrital desplegó unidades de la Policía de Tránsito y notificó a la unidad de criminalística para adelantar la inspección del cadáver y el levantamiento en el sitio. Instantes después, las autoridades de transporte ordenaron acordonar la zona para facilitar las labores forenses.

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Se realizó un cierre vial sobre la calle 13 a la altura de la carrera 15 con apoyo del Grupo Guía para desviar el tráfico. La emergencia generó una fuerte congestión vehicular en este importante corredor vial del centro de la ciudad mientras los vehículos eran desviados hacia rutas alternativas.

Alarma por el incremento del 29 % en las muertes por siniestros viales en 2026

Este trágico suceso vuelve a encender las alarmas sobre la seguridad vial en la capital del país. De acuerdo con las bases de datos de la plataforma Saludata de la Secretaría Distrital de Salud, Bogotá registró 369 muertes en siniestros de tránsito durante el primer semestre de 2026.

05:46 p.m. 🚨 #Atención | Siniestro vial con fatalidad en la loc/ Los Mártires entre un motociclista y un peatón en la Av. Jiménez (cll 13) con carrera 16, sentido Oriente - Occidente. En el punto hace presencia @TransitoBta y la unidad de criminalística va en desplazamiento. https://t.co/iZfXzBaB1c — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) October 19, 2026

Estimaciones complementarias de Canal Capital indican que la cifra asciende a 392 fallecidos entre enero y julio de este año, consolidando un drástico incremento cercano al 29 % en comparación con el mismo periodo del año 2025.

El análisis detallado de la siniestralidad revela que los actores viales más vulnerables siguen pagando la cuota más alta en las calles bogotanas. Los motociclistas concentran cerca del 50 % de las víctimas fatales, seguidos por los peatones con un 37.2 % y los ciclistas con el 11.1 %.

En cuanto a la caracterización de las víctimas, el 76.9 % corresponden a hombres y el 23.1 % a mujeres. Las autoridades distritales reiteran el llamado a los conductores a moderar la velocidad y acatar las normas de tránsito, señalando que el exceso de velocidad, la falta de pericia al volante y la imprudencia continúan siendo las causas desencadenantes de estas tragedias en la ciudad.