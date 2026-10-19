¿Incoherencia? Denuncian que manifestantes habrían dañado una obra de los alrededores del Museo Nacional

En los últimos días, una de las grandes polémicas que han envuelto al país, más específicamente a Bogotá, ha sido el retiro de varias obras de las instalaciones del Museo Nacional, ubicado en el centro de la capital del país. Situación que ha conllevado la realización de marchas en el lugar.

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El hecho habría dado como resultado algunos enfrentamientos entre quienes se movilizaban y la fuerza pública que se encontraba en la zona. Durante esos momentos, Felipe Garavito Muñoz, director y curador del laboratorio Arte con Sentido, en diálogo con SEMANA, denunció la afectación de LATEREM-El Bloque nos Une, obra expuesta en las inmediaciones del lugar.

La pieza se trataría de una creación de 18 metros de envergadura, conformada por ladrillos y realizada por el arquitecto y artista plástico Sergio Mendoza. Además, fue instalada el 17 de septiembre, por lo que no tendría nada que ver con la situación actual de lo que está ocurriendo en el Museo Nacional.

LATEREM-El Bloque nos Une Foto: Cortesía para SEMANA

Sin embargo, de acuerdo con Garavito, la obra fue dañada por los manifestantes, quienes usaron sus pedazos para lanzarlos a las autoridades del área, lo que ocasionó que la pieza registrara graves afectaciones.

“La reflexión en general sobre el tema es que, evidentemente, no tiene ningún sentido que se esté protestando frente a un manejo que se hizo desde la Presidencia del Ministerio de Cultura y Patrimonio sobre unas piezas del Museo Nacional, pero rompen, destruyen e intervienen una obra para hacerlo”, declaró Garavito.

La obra tuvo graves afectaciones. Foto: Cortesía para SEMANA

Asimismo, recalcó que una de las mayores preocupaciones frente a esta situación es que actualmente se encuentran en el proceso de intentar que la obra se quede en el lugar, hecho que se puede ver afectado por los recientes acontecimientos, debido a que existe el temor de que, si se vuelve a romper la estructura de ladrillo, al ser un objeto contundente, se sigan generando disturbios.

“Si esto continúa, efectivamente vamos a ser afectados porque nos van a pedir que retiremos la pieza, entonces eso sería terrible. Por otro lado, el punto es que queremos invitar al contrario y volverlo ahora sí un símbolo de reconciliación, paz y armonía”, manifestaron.

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Además, Garavito recalcó que lo que más ayudaría en estos momentos es que exista un acuerdo entre el Gobierno y las personas que se encuentran manifestándose, escenario que facilita la reparación de la pieza. También afirmó que, en los próximos días, esperan soldar las partes afectadas de la obra. Mientras tanto, los huecos serán rellenados con cintas blancas que simbolizan una tregua.

Finalmente, se extendió una invitación a no utilizar la obra como herramienta de confrontación política y a evitar que su significado sea desviado por intereses particulares, señalando que la discusión debe centrarse en el propósito de la intervención y en el respeto por las expresiones artísticas.