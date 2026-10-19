¿Las luces del carro parpadean o pierden intensidad? Esta puede ser la causa y lo que se debe hacer

Las luces de un carro son uno de los elementos fundamentales para la seguridad vial, ya que se encargan de mejorar la visibilidad del conductor en horas de la noche o cuando las condiciones dificultan la visión.

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Si por alguna razón estas comienzan a parpadear o varían de intensidad, el usuario está ante un fallo eléctrico que no debe ser ignorado, ya que podría ser un indicador de que algo está fallando en el auto.

De acuerdo con Electromecánica Araujo, el parpadeo de las luces de un vehículo puede deberse a distintos factores, la mayoría relacionados con el sistema eléctrico.

Uno de ellos podría encontrarse relacionado con la batería, la principal fuente de energía que tiene el auto. Si esta se encuentra descargada, en mal estado o al final de su vida útil, lo más probable es que no proporcione un suministro constante de electricidad, causando que las luces pestañeen.

Un cambio repentino en la intensidad de las luces puede ser una señal de alerta sobre posibles fallas eléctricas en el automóvil. Foto: Getty Images

Otra causa sería el alternador, el cual se encarga de recargar la batería y suministrar energía a los sistemas eléctricos mientras el motor del carro se encuentra en marcha. En caso de que no funcione correctamente, la intensidad de las luces podría fluctuar, sobre todo al cambiar las revoluciones del motor.

Si las instalaciones eléctricas se encuentran sueltas u oxidadas, pueden interrumpir el flujo de corriente hacia las luces.

Las bombillas envejecidas, dañadas o instaladas de manera incorrecta pueden ocasionar parpadeos debido a un mal contacto eléctrico.

¿Qué soluciones prácticas se pueden implementar cuando las luces parpadean?

Si el conductor observa que las luces de su carro se encuentran parpadeando, es importante actuar con rapidez para identificar y resolver el problema. Algunas de estas alternativas se pueden llevar a cabo en el hogar.

Electromecánica Araujo indica que varios de estos inconvenientes pueden arreglarse por medio de una inspección básica. Para la batería, se aconseja comprobar si esta se encuentra descargada o presenta signos de corrosión en los terminales.

Revisar el estado de la batería, las bombillas y los fusibles puede ayudar a identificar algunas de las causas del parpadeo de las luces del carro. Foto: Getty Images/iStockphoto

En cuanto a las bombillas, lo ideal es asegurar que se encuentren correctamente instaladas y no presenten daños visibles.

También es importante localizar la caja de fusibles y revisar si alguna de ellas se encuentra quemada. Si ese es el caso, se debe reemplazar con uno de la misma capacidad.

Si luego de hacer todas estas comprobaciones el problema se mantiene, lo más probable es que se trate de un problema más complejo. Por ello, lo recomendable es acudir a un taller especializado para que mecánicos revisen el asunto.