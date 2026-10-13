El trancón también castiga su carro: estas son las partes que más se desgastan

Para los cientos de ciudadanos que viven en las principales ciudades del país, vivir un trancón es una de las situaciones más cotidianas que se puede presentar. Las largas filas de vehículos y los constantes pitidos por parte de conductores frustrados convierten esta experiencia en una de las más detestadas.

El trancón no tiene que ser inevitable: estas recomendaciones pueden marcar la diferencia para sus recorridos

Los registros por parte del servicio TomTom: 4 ciudades de Colombia se encuentran en el top 20 de las más congestionadas en el mundo, siendo estas Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla.

Si bien estar dentro de un trancón puede traer estrés al propietario, también existen otros factores que terminan afectando al carro. Avanzar unos metros para luego detenerse y volver a acelerar trae desgastes a varias partes del vehículo.

De acuerdo con C3 Care Car Center, uno de los elementos que más tiene daños durante los trancones son los frenos. Cuando un carro se detiene y arranca, las pastillas de freno se presionan contra los discos de freno para generar fricción y detener el movimiento.

Las largas filas de vehículos en ciudades como Bogotá pueden aumentar el tiempo que los motores permanecen encendidos sin avanzar, una situación que también influye en el consumo de combustible. Foto: SEMANA

Este proceso genera calor y desgaste en ambas partes debido a la fricción por su repetido uso, reduciendo la durabilidad de los componentes del sistema de frenado.

El motor del carro también se ve afectado. En trancones como los de Bogotá, los mecanismos de propulsión del vehículo se encuentran mucho tiempo en ralentí (cuando un carro se encuentra encendido, pero no ejerce fuerza suficiente para moverlo) o en condiciones de arranque y parada frecuentes.

Situaciones como estas generan desgaste en los componentes del motor y aumentan el consumo de combustible, ya que el motor trabaja sin hacer trabajo útil.

¿Qué métodos se pueden utilizar para minimizar los daños de un carro cuando esté en un trancón?

Para evitar daños que afecten un vehículo cuando se encuentre en un trancón, C3 Care Car Center comparte una serie de recomendaciones:

Apagar el motor en paradas prolongadas, ya que puede reducir el desgaste y consumo de combustible. Mantener el vehículo en movimiento lento, puesto que ayuda a reducir la necesidad de frenar y acelerar bruscamente. En carros con transmisión manual, hacer uso del freno de motor y marcha adecuada, porque ayuda a reducir el desgaste de los frenos. Mantener el sistema de frenos en buen estado por medio de mantenimientos regulares. Evitar dejar el motor en ralentí durante periodos largos, ya que esto puede causar un desgaste innecesario.