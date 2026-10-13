El polémico Spark azul volvió a las suyas: quedó grabado haciendo maniobras riesgosas en la vía Girardot-Bogotá

Durante el pasado fin de semana, un nuevo hecho de intolerancia se registró en la vía Girardot-Bogotá, en el que un vehículo decidió transitar por la berma de la carretera con el objetivo de adelantar a los carros que tenía por delante.

Indignación en Bogotá: conductor quiso subir en su carro por un puente peatonal; Secretaría de Movilidad reacciona

Los hechos registrados por la cámara de un conductor se presentaron el pasado domingo 12 de octubre, a la 1:00 p. m., en plena operación ‘retorno’, tras la finalización del puente festivo del Diversidad Étnica y Cultural.

Lo más sorprendente de la situación es que las imágenes divulgadas en redes sociales muestran que el vehículo responsable es nada más ni nada menos que el Spark Azul, el auto que durante los últimos meses protagonizó numerosas infracciones en las vías del país, siendo el más conocido cuando intentó subirse por la rampa de un puente peatonal.

#ATENTOS. Nos envían videos del irresponsable conductor conocido como "el imbécil del Spark azul" cometiendo imprudencia en la vía a Silvania (C/marca). Recordemos que el vehículo de placas ZIX013 ya fue sancionado meses atrás por intentar atravesar un puente peatonal en Bogotá. https://t.co/N7hBcrqdo2 — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) October 12, 2026

Estas acciones generaron malestar por parte de la ciudadanía, y desde la Alcaldía de Bogotá comenzaron a buscar el conductor responsable de estas infracciones.

El vehículo fue posteriormente inmovilizado en Cajicá, pero días después fue visto rodando de nuevo por las calles del país. La Alcaldía del municipio había informado que se le había dado la orden de salida al carro, ya que sobre este no recaía ninguna orden judicial o administrativa que fuera suficiente para retenerlo en los patios por más tiempo.

Los últimos hechos con el Spark azul generaron indignación entre varios funcionarios de la capital, entre ellos, uno del Concejo de Bogotá. A través de sus redes sociales, el presidente del cabildo, Papo Amin, expresó su rechazo ante las acciones cometidas por este conductor.

“¿Recuerdan al conductor del Spark azul que intentó cruzar un puente peatonal con su carro? Ahora, la imprudencia se registró en la vía Silvania”, comentó.

Otro miembro del concejo en comentar al respecto fue Juan Manuel Díaz, quien resaltó que el carro aún está conservando la cinta de patios cuando fue inmovilizado. Para el cabildante, lo ideal sería revisar si en estos casos se puede proceder a un proceso de chatarrización.

“¿De qué sirven las sanciones si sigue poniendo vidas en riesgo? ¡Que se evalúe la chatarrización, si legalmente procede, y se actúe con contundencia!”, afirmó.

El costoso pago que no ha realizado el conductor del Spark azul

Desde que el Spark Azul fue divulgado en redes sociales, varios funcionarios de Bogotá han compartido que el conductor no ha realizado múltiples pagos a causa de infracciones cometidas.

El conductor del Spark azul registra nueve comparendos y dos multas pendientes, de acuerdo con la información consultada en el SIMIT. Foto: Imagen extraída del portal SIMIT

Dentro de lo registrado en el portal Simit, se observa que el carro cuenta con nueve comparendos y dos multas sin pagar desde el pasado 13 de junio de 2026.

En total, todas estas infracciones derivan en un valor de $ 11.784.351 y que aún no ha sido pagado por el propietario.