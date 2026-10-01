Video muestra el momento exacto en el que un conductor embistió a varias personas durante una pelea en Bogotá: “Agárrenlo”

Un aparente hecho de intolerancia se registró en las últimas horas en la localidad de Suba, en Bogotá, y quedó registrado en un video que se ha hecho viral en las redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que un carro embiste a varias personas.

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De acuerdo con lo que se ha conocido hasta el momento, eran cerca de las 7:00 de la noche de este miércoles, 30 de septiembre, cuando una fuerte pelea se desató en el interior de un establecimiento comercial, por motivos que hasta el momento no se han esclarecido.

En uno de los audiovisuales se observa a varias personas agrediéndose con puños y patadas, mientras otras intentan calmar la situación y algunas observan lo que sucede. “No más, por favor”, grita una mujer.

De un momento a otro, en las imágenes aparece un Chevrolet Spark negro que, en cuestión de segundos, acelera y embiste a quienes se encontraban en la riña, lo que desató un gran pánico en ese momento.

De inmediato, los ciudadanos utilizaron palos y patadas para intentar detener el vehículo. “Agárrenlo, que se escapa”, se le escucha decir a uno de los presentes.

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Sin embargo, el carro no se detuvo en ningún momento, sino que siguió su camino y alcanzó a escapar del lugar. Además, todavía no se ha logrado establecer cuáles eran sus placas ni quién era la persona que iba manejando.

Asimismo, tampoco se ha informado si el hecho dejó personas heridas de gravedad, aunque en el video se observa que varios de quienes fueron embestidos se levantaron rápidamente.

La situación ya está siendo investigada por las autoridades, que intentan esclarecer qué ocurrió, los motivos por los que el vehículo aceleró de manera repentina y quién estaba detrás del volante en ese momento.