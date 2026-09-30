El accidente entre el camión cisterna y el taxi ocurrió sobre la medianoche del martes 29 de septiembre, dejó tres personas lesionadas, una de ellas trasladada a un hospital de Medellín, y aún hay afectación en la movilidad de la zona.

Camión cisterna se volcó y generó derrame de combustible en la vía Cajicá–Zipaquirá: hay cierre y el trancón es monumental

Una compleja mañana en materia de movilidad se vive este miércoles en el norte del Valle de Aburrá, luego de un accidente registrado cerca de la medianoche en la glorieta de Niquía, en Bello.

Un camión cisterna que transportaba 11.000 galones de combustible se volcó sobre la Autopista Norte, en sentido sur-norte, y terminó involucrando a un taxi.

La escena generó una emergencia que fue atendida por el Cuerpo de Bomberos de Bello, que desplegó dos ambulancias, una máquina extintora y 18 unidades para controlar la situación.

El accidente dejó tres personas lesionadas. Dos fueron valoradas en el lugar y posteriormente salieron del sitio, mientras que el conductor del taxi tuvo que ser trasladado al Hospital Pablo Tobón Uribe, en Medellín.

Uno de los principales problemas después del choque fue el derrame del combustible sobre la calzada. Debido a la presencia del líquido inflamable y a las labores necesarias para limpiar la vía, la glorieta de Niquía permanece cerrada.

La situación ha generado fuertes afectaciones a la movilidad del norte del área metropolitana, particularmente sobre la Autopista Norte. Las autoridades recomiendan a los conductores evitar el sector y utilizar rutas alternas mientras terminan las labores de limpieza y remoción de los vehículos.

Actualización miércoles 30 de septiembre del accidente entre camión cisterna y taxi en Bello, Antioquia Foto: Cuenta de X Denuncias Antioquia

El accidente también ha tenido repercusiones en otros puntos de la zona. A la altura de Solla, sobre la Autopista Norte, en sentido norte-sur, se reporta movilidad reducida debido a otro siniestro vial registrado en la vía.

La combinación de ambos hechos ha complicado aún más el desplazamiento por este corredor, uno de los principales accesos y salidas del norte del Valle de Aburrá.

Por ahora, los organismos de emergencia concentran sus esfuerzos en terminar la limpieza del combustible y garantizar que la vía pueda ser habilitada nuevamente sin generar riesgos para los conductores.

Mientras continúan las labores, la recomendación para quienes se movilizan hacia el norte o se dirigen hacia Medellín es buscar vías alternas y atender las indicaciones de las autoridades de tránsito.

La emergencia comenzó durante la madrugada, pero sus efectos se mantienen durante la mañana debido al cierre de la glorieta y a las dificultades para recuperar completamente la movilidad en el sector.