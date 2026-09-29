Una jornada deportiva terminó en tragedia en el oriente antioqueño.

Rodolfo Morales Quinchia, de 20 años, murió durante el Trail Running El Paso del Arriero, realizado el pasado domingo en zona rural de Alejandría.

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El joven ingresó al afluente y no volvió a salir

De acuerdo con los reportes conocidos sobre el caso, Morales participaba en uno de los recorridos de la competencia cuando llegó al sector de la cascada Velo de la Novia, uno de los atractivos naturales de Alejandría.

En ese punto, el joven se sumergió en el afluente que pasa por la cascada, pero no volvió a salir a la superficie.

La emergencia fue reportada y organismos de socorro se desplazaron hasta el lugar para comenzar la búsqueda.

Inicialmente, participaron unidades del Cuerpo de Bomberos de Alejandría.

Debido a las condiciones del sitio y a la necesidad de llevar a cabo una búsqueda subacuática, también fue necesario solicitar apoyo de organismos de otros municipios.

Según la información publicada por medios locales, al operativo se sumaron unidades de Bomberos de El Peñol, Marinilla y El Carmen de Viboral.

Después de varias horas de labores, el cuerpo fue recuperado aproximadamente a las 3:30 de la tarde del domingo 27 de septiembre.

Morales tenía 20 años, era oriundo de San Rafael y residía en la vereda Los Medios, de ese municipio.

Medios que conocieron el caso también señalaron que era aficionado a las actividades deportivas.

Luego de conocerse el fallecimiento, el Comité Organizador de El Paso del Arriero emitió un comunicado en el que confirmó la muerte de Morales y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos.

La organización señaló que las circunstancias de lo ocurrido son objeto de investigación y manifestó su disposición para entregar a las autoridades la información que sea requerida.

El comité también sostuvo que la competencia se desarrolló bajo los términos y condiciones establecidos previamente.

La organización dejó claro que serán las autoridades competentes las que deberán establecer las circunstancias exactas del fallecimiento y determinar las eventuales responsabilidades que puedan derivarse de la investigación.

Imagen de Rodolfo , el joven que muere en competenca en cascada de Alejandría, Antioquia Foto: X @hora13noticias

¿Qué carrera se estaba realizando?

El evento era el Trail Running El Paso del Arriero, una competencia desarrollada en Alejandría y planteada alrededor de los caminos, montañas y escenarios naturales de la zona.

La información disponible del evento registra cuatro recorridos: 2K, 5K, 10K y 15K.

Las pruebas estaban programadas para comenzar a las 6:00 de la mañana.

Las categorías de 10K y 15K estaban dirigidas a participantes entre los 17 y los 70 años.

El reglamento contemplaba además distintos riesgos asociados con esta modalidad deportiva, entre ellos las características propias de los terrenos naturales y los pasos por ríos.

La información del evento también indicaba que el kit de los corredores incluía seguro de asistencia médica, hidratación y fruta.

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La Alcaldía de Alejandría había promocionado previamente la actividad como una travesía por diferentes escenarios naturales del municipio.

Por su parte, la organización presentó la competencia como una experiencia relacionada con los antiguos caminos utilizados por los arrieros en las montañas de la región.