Tras un extenso pronunciamiento del abogado de Miguel Quintero Calle, la audiencia en la que se definirá si es enviado o no a prisión fue suspendida

La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Miguel Quintero Calle, el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, y el empresario Sebastián de Dios Ortega Urán fue suspendida a las 7:30 p. m. de este lunes, 28 de septiembre.

Esta sesión de esa diligencia judicial tuvo más de cinco horas de duración, tiempo en el que intervinieron la Procuraduría y el abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla, defensor de Miguel Quintero Calle.

En su turno, Trespalacios le pidió al juez 27 penal municipal con función de control de garantías declarar ilegales las pruebas que esbozó la Fiscalía para que el hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle sea enviado a la cárcel.

Miguel Quintero Calle junto a su abogado Santiago Trespalacios Carrasquilla. Foto: Tomado de audiencia.

Según argumentó, el ente acusador le negó información de controles posteriores realizados durante el proceso investigativo, lo que habría torpedeado el derecho al debido proceso y a la defensa de Miguel Quintero.

También reveló que la supuesta intromisión al Sistema Penal Oral y Acusatorio (SPOA) en el que la Fiscalía mantiene bajo reserva documentos de sus investigaciones, no fue por parte de personas ajenas a la entidad, sino por un funcionario que, en respuesta a un derecho de petición, manifestó que estaba buscando información para entregarla al director del Programa de Protección de la Fiscalía.

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“La consulta realizada se efectuó en el marco de las labores de verificación consignadas en la evaluación técnica de amenaza y riesgo, emitida el 23 de marzo, hace parte de un informe final presentado al director del programa de protección”, respondió el funcionario.

Además, Trespalacios argumentó que las visitas recibidas por Misael Cadavid en prisión, que según él la Fiscalía quiso hacer ver como escandalosas, realmente eran algunas de parte de abogados que buscaban ser contratados o algunos que ya lo defendían. Incluso, dio a conocer que él mismo se salvó de aparecer en esa lista porque estaba de viaje en el exterior.

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Finalmente, dijo que los 18 controles migratorios a Miguel Quintero obedecen a solo nueve viajes, en los que regresó en todas las ocasiones, pues su cliente está en Medellín y no sale del país hace ya cerca de un año.

Esos argumentos fueron puestos a disposición del juez 27 penal municipal con función de control de garantías para evitar que se le imponga una medida de aseguramiento en sitio de reclusión a Miguel Quintero.

El hermano del exalcalde es señalado por la Fiscalía de ser el determinador de un entramado criminal para saquear recursos del Área Metropolitana del Valle de Aburrá en el periodo en que su hermano, Daniel Quintero Calle, fue alcalde.

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Él se declaró inocente, pero ante los graves señalamientos, tanto la Fiscalía, la Procuraduría y el abogado representante del Área Metropolitana, en calidad de víctima, pidieron que sea enviado a la cárcel.

La decisión podría tomarse este martes, 29 de septiembre, cuando se reanude la audiencia con la postura del abogado de Sebastián de Dios Ortega Urán y del juez.

Miguel Quintero Calle (arriba a la izquierda), Álvaro Alonso Villada García, Vanessa Álvarez Restrepo y Sebastián de Dios Ortega, investigados por el escándalo de corrupción en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Foto: Tomado de la fallida audiencia de imputación de cargos.

En el caso son investigadas cuatro personas: Vanessa Álvarez, Álvaro Villada, Miguel Quintero y Sebastián de Dios Ortega.

Sin embargo, la Fiscalía solamente pidió que Quintero Calle fuera enviado a prisión. Esa postura fue apoyada por la Procuraduría y el abogado de la víctima. En el caso de Ortega Urán, la Fiscalía omitió hacer esa misma petición, cosa contraria a la adoptada por el abogado de víctima, quien pidió una medida de aseguramiento intramural en su contra.