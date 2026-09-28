Linda Caicedo sorprende a Shakira en su concierto de Madrid con un especial regalo que paraliza las redes

La residencia artística que la cantante barranquillera Shakira adelanta en Madrid, España, volvió a convertirse en el punto de encuentro de destacadas figuras de la cultura y el deporte colombiano.

“No me puedo poner a joder”: la reacción de Westcol tras publicación de Gustavo Petro sobre supuestas amenazas en su contra

Durante la sexta función de su ciclo de doce presentaciones programadas en la capital española, la delantera del Real Madrid Femenino y de la Selección Colombia, Linda Caicedo, tuvo un rol protagónico al acompañar a la artista en el inicio del espectáculo e intercambiar un obsequio de gran valor simbólico.

El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre en el recinto Iberdrola Music, ubicado en el barrio de Villaverde. La futbolista caleña aprovechó la jornada dominical —tras haber disputado el día anterior el compromiso de la Liga F con el Real Madrid frente a la Real Sociedad en San Sebastián— para asistir al show de la intérprete.

Caicedo no solo estuvo presente en la zona VIP del recinto, sino que integró el selecto grupo de invitados que acompañó a la cantante en la tradicional ‘Caminata de la Loba’.

Este recorrido, que realiza la artista desde los camerinos hacia el escenario principal antes de encender las luces, se ha consolidado como una de las dinámicas habituales de su actual gira.

Durante el trayecto ante los asistentes, la jugadora le hizo entrega a Shakira de una camiseta oficial de la Selección Colombia marcada con el dorsal número 18, número con el que compite tanto en el equipo nacional como en el conjunto merengue.

La sexta jornada de la residencia no solo tuvo representación nacional en los pasillos de ingreso, sino también sobre el escenario principal.

El cantante cordobés Manuel Turizo participó como artista invitado para interpretar a dúo con Shakira el tema Copa Vacía, sencillo perteneciente a su más reciente producción discográfica, Las mujeres ya no lloran (2024).

La aparición de Linda Caicedo se suma a una secuencia de visitas deportivas registradas en la capital española. Solo una noche antes, el lateral colombiano Johan Mojica, actualmente en el fútbol europeo, acudió al concierto tras no figurar en la lista de convocados de su club y también participó en la ‘Caminata de la Loba’.

Al finalizar el espectáculo, Mojica obsequió a la barranquillera una camiseta de la Selección Colombia con la dorsal 17 y una dedicatoria personal.

A lo largo de estas primeras fechas, la residencia madrileña ha contado con participaciones internacionales de renombre. Artistas como Alejandro Sanz, la italiana Laura Pausini y la agrupación Ghetto Kids han formado parte de la propuesta conceptual del espectáculo.

El ciclo de presentaciones en Madrid se enmarca en la fase europea del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, la cual contempla un total de 12 fechas concentradas de manera exclusiva en la capital española entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre.

“No voy a volver, hermano”: Juan Pablo Raba confiesa la mala experiencia que vivió en su rostro tras un procedimiento

De acuerdo con las estimaciones de las autoridades locales y la organización del evento, cada función reúne a cerca de 50.000 espectadores, proyectando un flujo total superior a las 600.000 personas al término del ciclo.

El espectáculo, concebido con una duración aproximada de dos horas y media y un repertorio de 29 canciones, combina composiciones recientes del álbum publicado en 2024 con piezas históricas de la discografía de la colombiana, tales como Pies descalzos, sueños blancos, Antología, Te dejo Madrid, Loba y su colaboración BZRP Music Sessions #53.