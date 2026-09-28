MINFULL 2026 llega a Cali: tres días de música, gastronomía y entretenimiento con reconocidos artistas

Cali se prepara para recibir uno de los eventos que promete reunir música, cultura, emprendimiento y entretenimiento durante el primer fin de semana de octubre. Del 2 al 4, el Centro de Eventos Verde Arena será el escenario de MINFULL 2026, un festival que espera convocar a más de 20.000 asistentes alrededor de diferentes experiencias.

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Bajo el concepto Futuro Nostálgico, esta edición contará con 32 artistas, celebridades e invitados especiales, además de 80 creadores de contenido. La iniciativa, impulsada por el empresario e influenciador caleño Armando Ortiz, conocido como El Mindo, busca dinamizar la economía local y ofrecer nuevos espacios de encuentro.

¿Qué artistas estarán en MINFULL 2026?

La programación musical incluirá presentaciones de Paola Jara, Herencia de Timbiquí, Charlie Cardona, Juliana, Juan Duque y Nico Hernández, entre otros artistas.

El festival también tendrá conversatorios y actividades con personalidades como Maleja Restrepo, Tatán Mejía, Andrés Bilbao y el productor SOG.

Durante las tres jornadas, los visitantes podrán recorrer 11 zonas con 160 espacios dedicados a la gastronomía, la belleza, la moda, el bienestar y el emprendimiento. En total, participarán 78 marcas, de las cuales 49 son caleñas.

La oferta incluirá cerca de veinte propuestas gastronómicas y actividades físicas, como cycling, barre y sesiones de entrenamiento.

MINFULL 2026 también tendrá un componente solidario. Tras el terremoto que afectó la región, la organización anunció que destinará 5.000 pesos por cada entrada general vendida y 10.000 pesos por cada pase de tres días a iniciativas de reconstrucción.

Los recursos contribuirán a la recuperación de pequeños negocios, instituciones educativas y espacios comunitarios afectados, mediante la campaña Cali se levanta: MINFULL por la reconstrucción.

“Por cada boleta general vendida se destinarán $5.000 y por cada pase de tres días, $10.000 para apoyar iniciativas de reconstrucción. Estas donaciones irán a ‘Cali se levanta: MINFULL por la reconstrucción’, la campaña en Go Fund Me con la que además se están recaudando recursos”, se lee en el comunicado oficial.