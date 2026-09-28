Yamil Arana, gobernador de Bolívar, movió fibras con inesperado video en el que apoyó y se gozó feria de emprendedores: “Me van a echar”

El municipio de Turbaco, en Bolívar, se convirtió en escenario de una jornada dedicada al emprendimiento y al fortalecimiento del comercio local con la realización de la primera edición de Turbaco Midnight, un evento que permitió a decenas de comerciantes dar a conocer sus productos y servicios en horario nocturno.

Gobernadora del Chocó mostró a su novio en un inesperado momento; se detuvo a saludarlo en pleno video institucional

La actividad se desarrolló en el sector Polideportivo, desde las 6:00 p. m. hasta la medianoche, y contó con la participación de más de 50 emprendimientos. Los asistentes encontraron una amplia variedad de propuestas gastronómicas, artesanías, artículos de belleza, bebidas, elementos decorativos y otros productos elaborados o comercializados por negocios de la región.

Además de impulsar las ventas, el encuentro ofreció espacios culturales y actividades recreativas para las familias y los visitantes que aprovecharon la jornada para conocer y apoyar las marcas locales.

Turbaco Midnight hace parte de una estrategia de la Gobernación de Bolívar, desarrollada mediante la Secretaría de Desarrollo Económico, en alianza con la Cámara de Comercio de Cartagena y la Alcaldía de Turbaco. Su propósito es promover nuevas oportunidades comerciales mediante el aprovechamiento de la actividad económica nocturna.

Sin embargo, lo que llamó la atención de miles de personas fue la presencia del gobernador Yamil Arana Padauí, quien también participó en el evento y visitó los diferentes puestos para conversar con los emprendedores.

Según un clip que publicó en su cuenta de Instagram, durante su recorrido pudo apoyar y disfrutar de este espacio nocturno, probando comida de todo tipo, ayudando a vender objetos de algunas marcas, bromeando y riendo con los asistentes.

De igual manera, no dudó en divertirse con su equipo, señalando que deseaba expandir la iniciativa a otros municipios cercanos. El político se mostró cercano a los habitantes, realizando compras e impulsando las ideas que encontró.

En los videos se le ve riendo, disfrutando de esta feria, reflejando su interés en que la economía se moviera y los trabajadores vendieran sus productos.

“Anoche Turbaco Midnight estuvo fenomenal. Dañé la dieta y todo. Vamos a hacer más eventos como este para reactivar la economía de los pueblos”, escribió en el pie de foto de la publicación.

Es clave destacar que Yamil Arana ha sido elogiado y aplaudido por el tipo de acciones que ha tenido, pues suele compartir videos de este tipo, donde busca comunicación asertiva y un manejo distinto de su mandato local.