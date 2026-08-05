Gobernador de Bolívar anuncia carrera Mompox 15K: esto es lo que debe saber si quiere participar

El gobernador de Bolívar, Yamil Arana, anunció la nueva edición de la Mompox 15K, el principal evento recreativo, deportivo, turístico y cultural de Bolívar, que este año reunirá a más de 2.500 corredores provenientes de diferentes regiones de Colombia y del exterior. Los corredores pasarán por lugares emblemáticos de esta zona del departamento de Bolívar.

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“Los organizadores determinaron recorridos de 15 y 7,5 kilómetros; la carrera conserva el sello que la ha convertido en una experiencia única en el país: se disputa completamente de noche. El circuito inicia en el Parque del Jazz y recorre iglesias, plazas y calles coloniales de Santa Cruz de Mompox, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ofreciendo a los participantes un recorrido que combina patrimonio, deporte y una atmósfera inigualable”, explicaron desde la Gobernación de Bolívar.

Durante el lanzamiento oficial de este evento deportivo, el gobernador Arana Padauí anunció que la carrera tendrá continuidad y trabajará para convertirse en una política pública del departamento.

“De todos los eventos que realizamos en Mompox, uno de los más valiosos para la ciudadanía es la 15K. Los momposinos se apropiaron de este evento y por eso vamos a convertirlo en una política pública, por todo lo que representa. Promueve hábitos saludables, la conservación del medioambiente, fortalece el turismo, impulsa la economía y se ha convertido en un gran evento deportivo que la gente quiere. Cada año debe realizarse en este municipio, que es una joya del turismo en Bolívar”, aseguró el mandatario.

La programación comenzará el 15 de agosto, desde las 8:00 de la mañana, con la apertura de la EXPO 15K Mompox, espacio donde realizarán la entrega de kits y que reunirá una amplia muestra gastronómica, artesanal y cultural, disponible hasta el día de la competencia.

Mompox, Bolívar. Foto: Getty Images

La organización del certamen también representa una importante fuente de empleo para la región. Más de 250 personas, en su mayoría habitantes de Mompox, integran el equipo logístico y operativo, contribuyendo al desarrollo de una iniciativa que beneficia directamente a cientos de familias.

Y es que desde su primera edición, en 2024, la Mompox 15K se consolidó como uno de los eventos de turismo deportivo más importantes de Bolívar. En aquella oportunidad participaron más de 2.000 corredores provenientes de Colombia, Argentina, Ecuador, España y Kenia, generando un impacto económico superior a 3.062 millones de pesos.

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El evento alcanzó además 100 % de ocupación hotelera, produjo más de 2.200 millones de pesos en ventas para hoteles, restaurantes, bares y comercios, y generó 315 empleos directos, beneficios que también se extendieron a municipios vecinos como Talaigua Nuevo, Cicuco, San Fernando y Margarita.