¿De viaje por Mompox? Cuatro planes para hacer en esta joya colonial y patrimonio de Colombia

Colombia cuenta con una buena cantidad de destinos que son patrimonio de Colombia y visitar estos lugares puede convertirse en una de las mejores experiencias de viaje.

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Una de esas joyas que vale la pena visitar al menos una vez en la vida es Mompox, uno de los pueblos más antiguos del país, conocido como ‘La tierra de Dios’ y que le brinda a los viajeros diversidad de escenarios culturales, religiosos e históricos.

Este destino, que hace parte de la Red Turística de Pueblos Patrimonio, se ubica a 248 kilómetros de Cartagena, a orillas del río Magdalena, y quienes lo conocen aseguran que es un lugar donde la historia parece haberse detenido en el tiempo.

Una de las particularidades es la conservación de su centro histórico, que fue declarado Monumento Nacional en 1959 y posteriormente reconocido como Bien de Interés Cultural. Como si fuera poco, en 1995, la Unesco lo incluyó en la lista de Patrimonio de la Humanidad.

Este es considerado uno de los pueblos más lindos de Colombia. Foto: Getty Images

Estos son cuatro planes que pueden hacerse en este lindo destino donde la arquitectura colonial se refleja en sus viviendas, templos y capillas construidas en ladrillo, adornadas con detalles que remiten a la tradición española.

Visita a las iglesias

Uno de los planes principales en Mompox es visitar las iglesias de la época colonial, que resaltan a cualquier hora del día. Las principales son la Iglesia de Santa Bárbara, localizada a orillas del río, con su torre de estilo barroco hispano-musulmán y sus altares dorados; el Convento de San Francisco, que data del siglo XVI, y la Iglesia de la Inmaculada Concepción.

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Filigrana momposina

Esta es una técnica que fue pasando de generación en generación desde la época colonial y que combina elementos nativos y europeos. Los orfebres de este pueblo de Bolívar confeccionan las más finas piezas de oro y plata de toda la región y, por ello, uno de los planes es presenciar cómo trabajan estos artistas y comprar las preciosas joyas que crean directamente en cualquiera de los talleres de la ciudad.

Mompox se caracteriza por su estilo colonial y sus encantos naturales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Parque Lineal Bosque Santander

Visitar el Parque Lineal Bosque Santander es otro de los planes. Este es considerado un pulmón emblemático de la ciudad. Es un bosque tropical semihúmedo con habitantes naturales como el mono aullador y aves de diversas especies, algunas de ellas migratorias.

Ciénaga de Pijiño

Una alternativa más es la ciénaga de Pijiño, cuyos humedales se pueden recorrer en canoa. Esta parte de la depresión momposina es el hogar de una amplia variedad de aves acuáticas y de muchos reptiles, de acuerdo con el portal Colombia Travel. Los angostos canales por los que se pasa fueron moldeados por la comunidad prehispánica zenú. En el recorrido, una de las mejores experiencias es la puesta del sol sobre el imponente río Magdalena.