El municipio de Antioquia donde comer trucha es una delicia, un destino colonial y de gran riqueza natural

Antioquia es una de las regiones clave para visitar en días de vacaciones. Es un territorio que permite sumergirse en raíces culturales y admirar la belleza de sus paisajes.

Así es uno de los municipios menos poblados de Antioquia, reconocido por sus bellos atardeceres y diversidad de climas

Este departamento conserva una identidad marcada por la tradición paisa, que se aprecia de forma clara en su arquitectura, su música y la calidez de su gente. En sus tierras los viajeros se encuentran con montañas cafeteras, ríos y embalses ideales para el turismo de naturaleza.

Lugares como Guatapé, con sus coloridos zócalos y la imponente Piedra del Peñol, se han convertido en íconos turísticos del país. A esto se suma una gastronomía encabezada por la bandeja paisa, que refleja la historia agrícola de la región.

Sin embargo, no es la única delicia gastronómica para disfrutar en este departamento. Allí, uno de los platos imperdibles es la trucha, que se encuentra en varios municipios y uno de ellos es Jardín, pues allí la pesca de este tipo de pescado constituye una de las principales fuentes de ingreso de sus habitantes.

La trucha es un plato que puede disfrutarse en diferentes preparaciones en Jardín, Antioquia. (Foto de referencia). Foto: Getty Images

Según información de la Red de Pueblos Patrimonio de Colombia, este tipo de pescado es considerado como el plato por excelencia, el cual es preparado de diferentes maneras dependiendo del gusto del consumidor. De esta forma, este alimento es posible degustarlo frito, sudado o a la plancha, entre otros.

La disponibilidad de este pescado permite su consumo en condiciones frescas, gracias a que hay diversidad de fuentes de agua fría y limpia provenientes de ríos y quebradas perfectas para su cría.

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Con el tiempo, los restaurantes del municipio han adoptado este ingrediente como uno de sus platos insignia y por ello hoy es un producto que hace parte de su identidad culinaria.

En Jardín Antioquia, uno de los planes es visitar su zona rural y disfrutar de sus fincas cafeteras. Foto: Getty Images

¿Qué se puede hacer en este destino?

Quienes llegan hasta este destino no pueden perder la oportunidad de realizar un recorrido por sus calles, donde es posible apreciar la arquitectura colonial de las casas, con sus fachadas y balcones adornados con flores. Se combinan construcciones en tapia con otras hechas en nuevos materiales, pero manteniendo las puertas y ventanas en madera finamente elaboradas.

Además de la belleza de su zona urbana, Jardín cuenta con diferentes espacios llenos de verde en los que se pueden encontrar cascadas, lagos y rutas que atraen a quienes disfrutan de las actividades al aire libre, el senderismo y el contacto con la naturaleza. El portal Antioquia Travel indica que en sus alrededores se pueden encontrar finca-hoteles y hoteles rodeados de paisajes que llaman la atención de propios y foráneos.

Es un municipio cafetero donde otro de los planes es visitar las fincas donde se cultiva este grano, además de hacer un recorrido por sus referentes culturales e históricos de la zona urbana.