El occidente es una de las subregiones del departamento de Antioquia, un territorio rico en historia y en sitios de gran importancia tales como: El Páramo de Frontino y los Parques Nacionales Naturales de Las Orquídeas y Paramillo, que tienen una gran biodiversidad.

El municipio del occidente de Antioquia que es conocido como el ‘mirador’, un acogedor destino con riqueza natural y larga historia

Compuesta por 19 municipios, esta zona resulta de gran interés debido a su riqueza natural. Allí se encuentra Caicedo, que destaca por una amplia diversidad y una buena oferta hídrica.

El portal Turismo Antioquia Travel indica que este municipio es conocido también por ser un gran productor de diferentes cultivos, los cuales no solo tienen protagonismo en su economía, sino que hacen parte de su paisajismo natural.

Lugares de interés

Es un buen destino para los amantes de la naturaleza. Allí, uno de los sitios destacados es el Parque Regional Natural Corredor de las Alegrías, donde se combinan el bosque alto andino y los ecosistemas de páramo. Información de la Alcaldía de Caicedo indica que en esta cadena boscosa se encuentra el hábitat del oso de anteojos y el puma, entre otras especies.

Parque Regional Natural Corredor de las Alegrías, en Antioquia. Foto: Alcaldía Municipal de Caicedo/API.

Este parque hace parte de un corredor biológico que comprende la reserva de Cuchilla, los Farallones del Citará, Cerro Plateado, el Parque Natural Nacional Nudo de Paramillo, el Páramo del Sol, la Reserva Forestal Protectora Insor y el Parque Nacional Natural de las Orquídeas.

Otro lugar de interés es el puente histórico, ubicado en la vereda La Piedra, a unos 20 minutos de la cabecera municipal. Este es considerado un lugar emblemático, con un referente histórico muy importante.

Así es el pueblo antioqueño apodado ‘el más bello relicario de la colonia’, un gran tesoro histórico

Una opción más para visitar es el Alto de la Cruz, un cerro ubicado en la vereda La Manga. “Desde allí podrá disfrutar de una hermosa vista del municipio y realizar senderismo ecológico para disfrutar de la vegetación que rodea el camino hasta el alto. Adicionalmente, es un lugar muy importante para los feligreses”, indica Turismo Antioquia Travel.

Caicedo, Antioquia, es un municipio ubicado a 97 kilómetros de Medellín. Foto: Getty Images

También está la hacienda La Noque, que se caracteriza por su construcción antigua y por ser un sitio ideal para acampar. Se dice que tiene hermosos paisajes a su alrededor y en sus proximidades se encuentran unas minas de sal, según el portal Puebliando por Antioquia.

Un poco de historia

El portal oficial Corregimientos de Antioquia asegura que en el año 1870, en lo que hoy se conoce como Caicedo, emergió un corregimiento con el nombre Guamo. Cinco años después, alcanzó el título de corregimiento dentro del municipio de Urrao.

Sin embargo, tiempo después surge un cambio significativo en la denominación del territorio y pasa a llamarse Torres Caicedo, debido al escritor colombiano José María Torres Caicedo. Para 1908, el corregimiento pasó a categoría de municipio, y en este momento su nombre fue abreviado a Caicedo.