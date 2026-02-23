En el mapa turístico de Antioquia hay un municipio de la subregión de Occidente que viene ganando protagonismo como destino imperdible, impulsado por sus paisajes naturales, su tradición panelera y su riqueza cultural.

Este lugar es el municipio Frontino, un lugar que hoy se consolida como uno de los principales referentes para hacer turismo en esta zona del país, de acuerdo con el medio local TeleMedellín.

Bajo el lema “Frontino se queda en el corazón”, su nueva marca turística, el municipio busca fortalecer su posicionamiento como destino, invitando a los viajeros a descubrir su naturaleza, su historia y la riqueza de sus tradiciones.

Su reconocimiento se debe, principalmente, a su rica biodiversidad, aspecto que lo convierte en guardián de más de 800 especies de orquídeas y hogar de cientos de aves.

Gracias a estas cualidades, Frontino es considerado un santuario vivo que honra la belleza natural de Antioquia y parte de su identidad cultural. En este municipio nació la voz alegre del “Rey de la Parranda”, Joaquín Bedoya, y se mantiene como referente espiritual el Santuario de la Madre Laura, como guía y símbolo de fe para habitantes y visitantes.

De esta manera, la nueva marca invita a recorrer su ruta religiosa, a saborear su tradición panelera y a descubrir un turismo que nace del respeto por la tierra y del amor por su gente, que se distingue por su calidez y disposición de mostrar siempre con orgullo los mejores encantos de su población, situada a solo 135 kilómetros de Medellín.

Así se ve Frontino, Antioquia, en Navidad. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Frontino, Antioquia / API

El trayecto hasta este municipio desde la capital antioqueña toma menos de cuatro horas, aunque el tiempo puede variar según varios factores, como la hora de salida, el punto de partida, el tráfico y las condiciones climáticas.

Al llegar, la recompensa es la posibilidad de recorrer sus zonas verdes, transitar por sus caminos rurales y descubrir su herencia ancestral. Sumado a esto, es importante mencionar que Frontino también se distingue por su calendario festivo.

A lo largo del año, la población se llena de alegría y color con celebraciones como las Fiestas de la Virgen del Carmen en julio, la Celebración de la Vaca Loca en el mismo mes, eventos culturales y deportivos en septiembre, encuentros de Clubes de la Salud en octubre y el encuentro de poetas en septiembre.

También se lleva a cabo un Festival de Bailadores en octubre, Festival de Rock al Parque en noviembre, y en diciembre llegan las Fiestas Tradicionales de la Panela y las Fiestas del Cacique de Nutibara, señala el sitio web de turismo Antioquia es Mágica.