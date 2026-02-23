Turismo

El pueblo del occidente antioqueño que es guardián de más de 800 especies de orquídeas y cientos de aves: un tesoro oculto único

Es un territorio reconocido por su tradición panelera y diversidad cultural.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
23 de febrero de 2026, 1:36 p. m.
El trayecto hasta este pueblo desde Medellín dura menos de cuatro horas.
El trayecto hasta este pueblo desde Medellín dura menos de cuatro horas. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Frontino, Antioquia / API

En el mapa turístico de Antioquia hay un municipio de la subregión de Occidente que viene ganando protagonismo como destino imperdible, impulsado por sus paisajes naturales, su tradición panelera y su riqueza cultural.

Este lugar es el municipio Frontino, un lugar que hoy se consolida como uno de los principales referentes para hacer turismo en esta zona del país, de acuerdo con el medio local TeleMedellín.

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

Bajo el lema “Frontino se queda en el corazón”, su nueva marca turística, el municipio busca fortalecer su posicionamiento como destino, invitando a los viajeros a descubrir su naturaleza, su historia y la riqueza de sus tradiciones.

Su reconocimiento se debe, principalmente, a su rica biodiversidad, aspecto que lo convierte en guardián de más de 800 especies de orquídeas y hogar de cientos de aves.

Turismo

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Turismo

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Turismo

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

Vehículos

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Turismo

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

Turismo

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Turismo

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

Turismo

Así es el pueblo antioqueño que comparte nombre con el río más largo de Inglaterra, un paraíso con paisajes de ensueño

Turismo

Dos parques acuáticos ideales para compartir en familia en Antioquia; quedan a pocos kilómetros de Medellín

Turismo

Los encantos del pueblo antioqueño, con nombre bíblico, considerado un mirador imperdible de majestuosos picos y valles

Gracias a estas cualidades, Frontino es considerado un santuario vivo que honra la belleza natural de Antioquia y parte de su identidad cultural. En este municipio nació la voz alegre del “Rey de la Parranda”, Joaquín Bedoya, y se mantiene como referente espiritual el Santuario de la Madre Laura, como guía y símbolo de fe para habitantes y visitantes.

De esta manera, la nueva marca invita a recorrer su ruta religiosa, a saborear su tradición panelera y a descubrir un turismo que nace del respeto por la tierra y del amor por su gente, que se distingue por su calidez y disposición de mostrar siempre con orgullo los mejores encantos de su población, situada a solo 135 kilómetros de Medellín.

Frontino, Antioquia
Así se ve Frontino, Antioquia, en Navidad. Foto: Crédito - Facebook: Alcaldía de Frontino, Antioquia / API

El trayecto hasta este municipio desde la capital antioqueña toma menos de cuatro horas, aunque el tiempo puede variar según varios factores, como la hora de salida, el punto de partida, el tráfico y las condiciones climáticas.

Al llegar, la recompensa es la posibilidad de recorrer sus zonas verdes, transitar por sus caminos rurales y descubrir su herencia ancestral. Sumado a esto, es importante mencionar que Frontino también se distingue por su calendario festivo.

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

A lo largo del año, la población se llena de alegría y color con celebraciones como las Fiestas de la Virgen del Carmen en julio, la Celebración de la Vaca Loca en el mismo mes, eventos culturales y deportivos en septiembre, encuentros de Clubes de la Salud en octubre y el encuentro de poetas en septiembre.

También se lleva a cabo un Festival de Bailadores en octubre, Festival de Rock al Parque en noviembre, y en diciembre llegan las Fiestas Tradicionales de la Panela y las Fiestas del Cacique de Nutibara, señala el sitio web de turismo Antioquia es Mágica.

Más de Turismo

Charta, Santander

Así es la Cascada Tamarindo, una joya oculta en bello pueblo de Santander, a solo 39 kilómetros de Bucaramanga

Quindío

El destino colombiano que invita a dejar de imaginarlo y animarse a vivirlo entre montañas infinitas y el delicioso aroma a café

Jericó, Boyacá.

El pueblo de Boyacá de clima frío y gran altitud, un encantador destino que está a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar

El túnel Guoliang hace parte de la carretera más peligrosa del mundo.

La carretera más peligrosa de china y del mundo; fue tallada a mano por 13 obreros que trabajaron durante cinco años

Cáqueza, Cundinamarca

El pueblo de Cundinamarca, reconocido por su rica historia y su bello entorno natural, es un encantador destino cerca de Bogotá

x

Planes para realizar en las montañas de Cali: a menos de una hora de la capital del Departamento del Valle

Aquitania

Los encantos del pueblo boyacense más cercano al lago más grande de Colombia, un lugar de descanso y gastronomía tradicional

El Ministerio de Comercio lanzó una nueva convocatoria denominada ‘embajadores del turismo seguro'.

Gobierno lanza convocatoria nacional para “embajadores del turismo seguro”, ¿de qué se trata?

Parque Natural Chicaque

A solo 30 minutos de Bogotá: el santuario ecológico donde es posible explorar uno de los bosques de niebla más mágicos de Colombia

Noticias Destacadas