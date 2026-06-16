La Federación inglesa anunció este martes la baja del defensor Tino Livramento, lesionado en un entrenamiento, y su sustitución por Trevoh Chalobah, apenas unas horas antes del debut de Inglaterra en el Mundial 2026.

“El defensor del Newcastle United, Livramento, se lesionó en un gemelo durante un entrenamiento el domingo por la tarde. Una prueba de imagen y una evaluación médica realizadas el lunes confirmaron que lamentablemente no podrá seguir participando en el torneo con Inglaterra”, escribió la FA en un comunicado.

Trevoh Chalobah, de Chelsea, fue el nuevo llamado por Inglaterra para el Mundial 2026 Foto: NurPhoto via Getty Images

Inglaterra se estrena en el Mundial el miércoles en Dallas contra Croacia, por la primera fecha del Grupo L. El reglamento de la FIFA permite sustituir a un jugador de campo por otro, en caso de lesión, hasta 24 horas antes del primer partido.

Livramento (23 años), lesionado en un muslo a finales de temporada, se había recuperado a tiempo para el Mundial y partía como suplente de Reece James en el puesto de lateral derecho.

“Estamos destrozados”

Haber tenido que decir hasta pronto a un jugador que hacía parte de la concentración de Inglaterra para la Copa del Mundo fue duro para los ingleses. Estos demostraron el dolor que sintieron en sus medios oficiales.

“Tino Livramento se ha retirado de la plantilla de los Three Lions debido a una lesión”, reportaron inicialmente.

Posteriormente, dieron a conocer el sentimiento colectivo que tenían: “Estamos destrozados por ti, Tino, y te deseamos una pronta recuperación”.

Casi tan rápido como dieron la despedida a uno, anunciaron que Trevoh Chalobah ya llegó. “¡Bienvenido de nuevo al Three Lions squad!”

A Newcastle también le duele

Newcastle es el club del defensor que cayó en pleno Mundial 2026. Estos lamentaron lo sucedido y se pronunciaron abiertamente.

“Tino Livramento se ha retirado de la convocatoria de Inglaterra para el FIFA World Cup 2026″, reconfirmaron.

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“El jugador de 23 años sufrió una leve lesión en la pantorrilla durante el entrenamiento con los Three Lions el domingo por la tarde”, ampliaron del caso.

“Una posterior resonancia y evaluación médica el lunes, lamentablemente, confirmaron que no podrá participar más en el torneo de Inglaterra. Continuará su rehabilitación con el equipo médico de los Magpies. Trevor Chalobah, del Chelsea, ha sido convocado en su lugar”, terminaron con lo que ya se sabía.

Robos y lesiones

No ha sido solo una noticia negativa la que ha tenido que vivir el elenco inglés en Norteamérica. El pasado 13 de junio se conoció que fueron víctimas de un millonario robo que arruina la paz de Harry Kane y compañía.

Balones y guayos figuran entre los objetos presuntamente sustraídos después de que se forzaran vehículos que trasladaban el equipamiento a Swope Soccer Village, centro de entrenamiento elegido por el combinado inglés.

Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, durante un entrenamiento. Foto: AFP

La Federación Inglesa de Fútbol (FA) confirmó a la agencia británica Press Association que se había producido un incidente, pero señaló que no podía aportar más información dado que el asunto está en manos de la policía.

“Estamos investigando un posible robo de equipamiento de un vehículo de equipo que llegó a Kansas City esta noche con algunos objetos faltantes. La investigación sigue en curso”, reportó el Departamento de Policía de Kansas al Daily Mail.

*Con información de AFP.