Thomas Tuchel, técnico de Inglaterra, presentó su lista de 26 convocados para el Mundial 2026 y armó polémica al descartar a varios jugadores de renombre como Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold, Phil Foden y Cole Palmer.

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La sorpresa de la convocatoria es Ivan Toney, delantero centro de 30 años que suma 32 goles en 32 partidos esta temporada con el Al-Ahli de Arabia Saudita, llamado a ser suplente del capitán Harry Kane en el puesto de 9, junto con Ollie Watkins.

Contratado para poner fin a 60 años de sequía de títulos de Inglaterra, Tuchel ha tomado estas controvertidas decisiones que se pueden volver en su contra en caso de no hacer un buen papel en el Mundial (11 de junio al 19 de julio).

Esta es la lista de convocados en Inglaterra:

Porteros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City)

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City) Defensas : Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), John Stones (Manchester City), Nico O’Reilly (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi (Manchester City), John Stones (Manchester City), Nico O’Reilly (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham). Centrocampistas : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal). Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle).

Bajas sensibles para los Three Lions

Phil Foden y Cole Palmer desempeñaron un papel fundamental en el camino de Inglaterra hacia la final de la Eurocopa 2024, pero ambos han pagado caro su floja temporada con el Manchester City y Chelsea, respectivamente.

Trent Alexander-Arnold, que solía ser un nombre fijo en las convocatorias de Gareth Southgate, ha estado lejos de la selección con Tuchel al mando. Aun siendo titular en el Real Madrid, no fue suficiente para disputar la Copa del Mundo.

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Desde antes de anunciarse la lista ya estaba lanzada la polémica, pues el defensor Harry Maguire manifestó su descontento en redes sociales y lanzó un mensaje que retumbó en la prensa británica.

“Confiaba en que podría haber desempeñado un papel importante este verano con mi país después de la temporada que he hecho”, escribió el jugador de 33 años en las redes sociales.

“Me he quedado en shock y destrozado por la decisión”, añadió.

Tuchel ha asumido el riesgo con el central John Stones a pesar de su escasa participación en el Manchester City durante una temporada marcada por las lesiones.

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