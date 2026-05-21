Thomas Tuchel, entrenador de la selección de Inglaterra, tenía previsto dar a conocer el viernes próximo la convocatoria final para el Mundial 2026.

En sus medios oficiales, los ingleses avisaban de manera constante que ya vendría el anuncio final. No obstante, uno de los excluidos, al enterarse de la notificación en su contra, decidió hacerlo público y acabó la paz de los tres leones.

Alemania reveló su lista de convocados para el Mundial 2026: una leyenda vuelve del retiro

Video | Convocado de Brasil se desplomó tras escuchar su nombre en la lista para el Mundial

Fue Harry Maguire, referente y capitán, quien hizo detonar la polémica. “Estaba seguro de que podría haber jugado un papel importante este verano para mi país después de la temporada que he tenido. Me he quedado conmocionado y destrozado por la decisión”, fue la manera de pronuciarse.

“No he amado nada más que ponerme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años. Deseo a los jugadores todo lo mejor este verano”, auguró a sus compañeros elegidos.

Fabrizio Romano, tomando información de la BBC, anticipó que no solo esa estrella podría quedar fuera. “Phil Foden, Luke Shaw y Fikayo Tomori también se espera que queden FUERA de la Copa del Mundo 2026″, anticipó.

En lugar de algunos de estos, a quien sumaría Tuchel sería a un extremo que permanece en Arsenal: “Madueke podría formar parte del equipo”.

Más convocatorias del Mundial

Francia fue la primera selección candidata que reveló sus nombres para la próxima Copa del Mundo. Sin alargar la espera, Didier Deschamps dio a conocer los elegidos.

Eduardo Camavinga se quedó fuera del Mundial 2026 con la selección de Francia. Foto: UEFA via Getty Images

Después han venido llegando de manera paulatina los anuncios de Brasil, Portugal y Alemania, que fue la última y sorprendió al tener en cuenta a Manuel Neuer, a pesar de sus 40 años.

Se espera que se sigan haciendo públicas las demás convocatorias, entre las que se espera salga pronto la de la Selección Colombia a cargo del entrenador argentino, Néstor Lorenzo.

Con Manchester hasta 2027

Harry Maguire, cuyo contrato expiraba a final de temporada, había ampliado su vinculación con el Manchester United hasta junio de 2027, con opción a un año adicional, anunció el club de Old Trafford en abril pasado.

Maguire, de 33 años, ha vestido la camiseta de los Red Devils en más de 260 ocasiones desde su llegada en 2019 procedente del Leicester.

Más allá de estas estadísticas, simboliza el espíritu de lucha del Manchester United, lo que le hace muy popular entre el público de Old Trafford.

“Harry encarna la mentalidad y la resiliencia necesarias para jugar en el Manchester United. Es un profesional ejemplar que aporta una experiencia y un liderazgo inestimables a nuestra plantilla joven y ambiciosa”, comentó Jason Wilcox, director de fútbol, en un comunicado del club.

Harry Maguire, del Manchester United. Foto: Getty Images

Maguire comenzó la presente temporada como suplente del entonces entrenador Ruben Amorim. Una lesión muscular también le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante dos meses, de noviembre a enero.

Sin embargo, había vuelto a convertirse en un titular indiscutible desde el nombramiento, a mediados de enero, del técnico interino Michael Carrick.

El internacional con 66 partidos, vigente subcampeón de Europa con Inglaterra, aspiraba a formar parte del grupo elegido por el seleccionador Thomas Tuchel para el Mundial de 2026 en Estados Unidos.

*Con información de AFP.