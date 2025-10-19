Manchester United alarga el tormento de Liverpool: el gol de Maguire que sentenció el clásico

El clásico de Inglaterra dejó un desenlace inesperado pues el Manchester United se impuso en Anfield con un gol en los minutos finales y frenó el impulso del Liverpool, quien marcaría su cuarta derrota consecutiva en la Premier League.

El encuentro estuvo lleno de emociones y roces, pero todo se definió cuando Harry Maguire se elevó en el área rival y conectó un cabezazo que dejó en silencio a todo el estadio.

Anfield, acostumbrado a ser un fortín para el Liverpool, fue testigo de un arranque sorpresivo, el conjunto visitante abrió el marcador antes de cumplirse el primer minuto de juego, un conocido gol de ‘camerino’.

En una acción rápida y directa, Bryan Mbeumo aprovechó un balón suelto para poner el 1-0 que dejó desconcertada a la defensa local.

*⚽ BRYAN MBEUMO*



*🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 LIVERPOOL 0-1 MAN UTD 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿* pic.twitter.com/vuVXkSK4VR — KINGSTIPS ☘️ (@anoda_banger1) October 19, 2025

Liverpool reaccionó, pero no sostuvo el impulso

El equipo de Arne Slot, que venía de caer ante Crystal Palace, Galatasaray y Chelsea, intentó responder con empuje en la segunda mitad. El ingreso de Federico Chiesa le dio aire fresco al ataque y fue precisamente él quien habilitó a Cody Gakpo para el empate. Al minuto 78, el delantero definió frente al arco y devolvió la esperanza a la afición local.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | GOAL: CODY GAKPO HAS EQUALIZED FOR LIVERPOOL!



Liverpool 1-1 Man United. pic.twitter.com/PwWBzmaIXv — TheGoalsZone ✨ (@TheGoalsZone) October 19, 2025

Con el marcador igualado y el Liverpool lanzado al ataque, parecía que los Reds encontrarían la remontada, sin embargo, el orden defensivo del United y la precisión en el contragolpe hicieron que el partido fuera abierto hasta los últimos momentos.

Maguire se vistió de héroe y selló el triunfo

Cuando el reloj marcaba el minuto 86, el capitán del Manchester United apareció en el momento clave. En una jugada de tiro de esquina, Maguire ganó en el juego aéreo y con un cabezazo certero puso el 2-1 definitivo. El silencio en las tribunas reflejó el golpe emocional que significó ese tanto para el Liverpool, que no lograba frenar su mala racha.

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 HARRY MAGUIRE GIVES MANCHESTER UNITED THE LEAD AGAIN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Liverpool 1-2 Manchester United.pic.twitter.com/LlC8HLee4p — Tekkers Foot (@tekkersfoot) October 19, 2025

Con este resultado, Manchester United se mete de lleno en la lucha por los primeros puestos, mientras que Liverpool queda relegado en la tabla, igualado en puntos con Bournemouth y presionado por la cercanía de sus perseguidores.

El clásico dejó claro que el fútbol inglés sigue ofreciendo capítulos memorables, y esta vez el protagonista fue un defensor que convirtió un cabezazo en una declaración de poder.