Blooper sentenció a Wolves de Jhon Arias: Sunderland condena al equipo del colombiano en la última casilla

El Wolverhampton, con el colombiano Jhon Arias como titular, cayó 2-0 ante Sunderland en el Estadio de Luz y se mantiene hundido en el fondo de la Premier League.

El Wolverhampton Wanderers de Jhon Arias no levanta cabeza en la Premier League. En la jornada 8 del campeonato inglés, los Wolves cayeron 2-0 ante Sunderland en el Estadio de Luz, en un partido que los deja aferrados al último puesto de la tabla con apenas 2 puntos.

Primer tiempo para Sunderland

El conjunto local no tardó en abrir el marcador. Al minuto 16, un excelente pase desde la mitad del área encontró a Nordi Mukiele, quien definió entre las piernas del arquero Johnstone.

Para Johnstone fue imposible reaccionar ante el rebote y el balón terminó en el fondo de la red marcando el 1-0.

GOL DO SUNDERLAND



Sunderland 1x0 Wolverhampton



⚽ Nordi Mukiele

🅰️ Trai Hume



Premier League | 8º Rodada

Stadium of Light

📺 @ESPNBrasil | @DisneyPlusBR

pic.twitter.com/ipZn1BXyIV — Futeboleiros (@Futteboleiroos) October 18, 2025

El blooper que definió el partido

Cuando parecía que Wolverhampton podría resistir con la mínima diferencia, llegó el golpe definitivo, pues en el minuto 90+2, durante el tiempo suplementario, una contra de Sunderland terminó en la sentencia de los visitantes.

🚨GOAL: Ladislav Krejčí 90' +2 (OG)



Premier League | 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland 2-0 Wolverhampton pic.twitter.com/lVkpuUM2DS — Goals ⚽ (@Goals360hub) October 18, 2025

Al intentar cerrar un centro, Ladislav Krejci despejó de manera desafortunada cambiando completamente la trayectoria del balón. Johnstone ya había comenzado su movimiento hacia un lado, pero el esférico tomó el rumbo contrario y se metió en su propia portería. Un gol en contra que cerró el encuentro 2-0.

La presión final terminó por definir el rumbo del partido, dejando claro que el equipo local se llevaría la victoria de manera contundente.

Wolves último en la tabla

Wolves continúa en la última posición de la Premier League sumando apenas 2 puntos de los 24 posibles tras ocho jornadas.

A pesar de contar con titulares importantes como Jhon Arias, el equipo no ha logrado revertir la racha negativa y sigue acumulando derrotas que complican su objetivo de salir de la zona baja de la tabla.