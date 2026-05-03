Reportan el estado de salud de Alex Ferguson tras dolencias repentinas en la previa del Manchester United vs. Liverpool

Durante la mañana de este domingo, 3 de mayo, se registró el traslado de urgencia a un centro hospitalario del exentrenador del Manchester United, Alex Ferguson. El reporte sobre su estado de salud se conoció instantes antes del inicio del encuentro programado entre el conjunto local y el Liverpool.

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A pesar de la incertidumbre inicial entre los asistentes al estadio, fuentes médicas confirmaron que el estratega escocés se encuentra fuera de peligro.

La hospitalización se ejecutó como una medida de prevención debido a su edad, y tras los exámenes de rigor, los especialistas autorizaron que su recuperación continúe en su domicilio, según informó el diario británico Daily Mail.

En el marco de este suceso, el cardiólogo Aseem Malhotra fue visto en el estadio compartiendo con Ferguson. El médico manifestó a través de un mensaje: “Es un privilegio, un honor y un sueño hecho realidad haber sido invitado a pasar un rato agradable con Sir Alex Ferguson antes del partido de hoy contra el Liverpool en Old Trafford”.

Hasta el momento, no se ha establecido si el especialista participó en la atención primaria del técnico antes de su traslado.

Antecedentes de salud y trayectoria

Esta situación reitera la atención sobre la salud del exentrenador, quien en mayo de 2018 enfrentó una condición crítica tras sufrir una hemorragia cerebral.

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En aquel episodio, los pronósticos médicos indicaban un escenario de supervivencia complejo, requiriendo una intervención quirúrgica de urgencia y un periodo de cuatro días en estado de coma.

Actualmente, Ferguson cuenta con 84 años y mantiene una presencia constante en el estadio conocido como el Teatro de los Sueños.

El legado en la institución

Sir Alex Ferguson transformó al Manchester United en una potencia mundial durante 27 años, acumulando 38 títulos oficiales en su palmarés. Su gestión se caracterizó por el trabajo con las divisiones menores y la renovación de las nóminas entre 1986 y 2013.

Alex Ferguson hace parte de la época dorada del Manchester United Foto: Getty Images

La figura del escocés es fundamental para entender la historia moderna del club de Manchester, donde obtuvo 13 títulos de la liga local y dos trofeos continentales de máximo nivel.

Su legado se basa en la disciplina, la reconstrucción constante de las plantillas y una mentalidad competitiva que lo posicionó como el referente histórico del equipo. Actualmente, su presencia en las tribunas sigue siendo un punto de referencia para los aficionados de los denominados “diablos rojos”.