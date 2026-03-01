Deportes

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es noticia y Arsenal frenó al Chelsea

Crystal Palace sufrió el poderío del Manchester United, mientras que Arsenal sumó ventaja ante Chelsea.

Redacción Deportes
1 de marzo de 2026, 3:35 p. m.
Arsenal venció a Chelsea y extiende su liderato. Manchester United le dio vuelta al Crystal Palace de Daniel Muñoz.
Este domingo, 1 de marzo de 2026, la Premier League tuvo continuidad con partidos destacados. Por ejemplo, Manchester United sigue en carrera de mejoría, y Arsenal le dio el golpe a uno de sus máximos rivales: Chelsea.

Así las cosas, hay un impacto directo en la tabla de posiciones de la Premier League. Arsenal sigue líder y se quita presión por parte de Manchester City. Estos fueron los resultados de los partidos, este domingo, en Inglaterra:

  • Brighton 2 - 1 Nottingham Forest
  • Fulham 2 - 1 Tottenham
  • Manchester United 2 - 1 Crystal Palace
  • Arsenal 2 - 1 Chelsea

Balde de agua fría para el Crystal Palace de Daniel Muñoz

Visitaron al Manchester United, y aunque empezaron ganando 1-0, los diablos rojos le dieron vuelta al marcador y se quedaron con los tres puntos. Siguen en mejoría bajo las órdenes del entrenador Michael Carrick.

YouTube video hs3bwm1eV4c thumbnail

En cuanto a los colombianos, Daniel Muñoz fue titular y jugó los 90′ con Crystal Palace.

Tabla de posiciones en Premier League: Manchester United es tercero

Arsenal es líder con 64 puntos, seguido por Manchester City, que es segundo (59), y el top tres lo cierra Manchester United con 51 unidades y un largo invicto que le permite soñar con mejorar aún más.

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Arsenal, rey de los córners, más cerca de la corona en la Premier

Arsenal ganó la batalla de los saques de esquina este domingo ante el Chelsea, al que venció 2-1, y dio un golpe sobre la mesa a diez fechas para el final de la Premier League.

YouTube video EOC5S1fJn7M thumbnail

Dos derbis londinenses victoriosos, contra Tottenham y Chelsea, han devuelto a los gunners a la senda que conduce a la gloria luego de un breve lapso de dudas.

El equipo de Mikel Arteta cuenta con un colchón de cinco puntos sobre su inmediato perseguidor, Manchester City, con 28 fechas disputadas. Aunque el Arsenal ha disputado un partido más, el de la 31.ª fecha ante Wolverhampton (2-2).

Chelsea representaba uno de los principales obstáculos en el camino hacia el título para un Arsenal que no conquista la Premier desde 2004. Y el equipo londinense lo superó apoyado en su sangre fría, su resiliencia y en su arquero español David Raya.

El club del cañón se vio beneficiado también por las fisuras en la defensa Blue, especialmente por parte del arquero Robert Sánchez.

El extremo portugués Pedro Neto confirmó otro mal hábito del Chelsea esta temporada: recibir tarjetas rojas. Neto vio una segunda amarilla en el minuto 70.

Los gunners comenzaron con más fuerza que sus vecinos y no tardaron en ponerse por delante gracias a su especialidad, los córners.

Un saque de esquina de Bukayo Saka fue rematado en el segundo palo por Gabriel, antes de que su compañero en el eje de la zaga, William Saliba, enviase el balón a la red de cabeza desde el área pequeña (21′).

Arsenal, líder solitario de la Premier League y dando un golpe de autoridad tras vencer a Chelsea.
Arsenal, líder solitario de la Premier League y dando un golpe de autoridad tras vencer a Chelsea. Foto: Getty Images

Chelsea igualó antes de la pausa valiéndose de la receta de sus anfitriones: un córner puesto por el capitán Reece James derivó en un gol en propia del defensa ecuatoriano Piero Hincapié (45+1′).

*Con información de AFP.

