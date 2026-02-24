Deportes

Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Quien milita en Wolves desea tener un segundo paso por el cuadro de Medellín. Abiertamente ha declarado regresar al club que lo hizo profesional.

GoogleSiga las novedades deportivas en Discover, los resultados y prepárese para las siguientes fechas

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

24 de febrero de 2026, 4:24 p. m.
Yerson Mosquera milita en Premier League, pero añora volver a ser parte de Atlético Nacional
Yerson Mosquera milita en Premier League, pero añora volver a ser parte de Atlético Nacional Foto: Getty Images

Sin rodeos, Yerson Mosquera aceptó querer tener una segunda oportunidad en Atlético Nacional. Actualmente milita en Wolves de Premier League, pero espera que un nuevo paso por Colombia le permita vestir la camiseta del Rey de Copas.

A sus 24 años, el central lo que busca es seguir demostrando en Inglaterra que está para instalarse como titular fijo. Además, busca ser parte de los elegidos por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Mientras ese futuro cercano se va resolviendo, también mira el tiempo más lejano y entre sus anhelos está que le gustaría “volver a Nacional”.

En una entrevista con el MorninGol de AS Colombia, fue donde dio a conocer que ha: “hablado con muchas personas y me gustaría volver a Nacional".

Deportes

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Deportes

Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Deportes

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

Deportes

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Deportes

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Deportes

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

Deportes

La ‘pelea del siglo’ entre Mayweather y Pacquiao tendrá revancha en 2026: fecha confirmada

Deportes

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Deportes

Borrado de Néstor Lorenzo para Colombia vs. Bolivia: decisión oficial y jugador a la tribuna

Deportes

Muerte de futbolista sacude el balompié mundial: cayó de un piso 11. Jugó con Santiago Arias

Este deseo no parece que lo quisiera cumplir Mosquera pronto. Para él, sería como habitualmente lo hacen los jugadores, y es cuando su carrera deportiva ya vaya acabando después de los 30 años.

“Más allá de cualquier cosa, siento ese agradecimiento y gratitud por darme la oportunidad de vivir tantos momentos bonitos. Quisiera regresar algún día”, expresó del sueño que tiene.

Arde fichaje del nuevo delantero en América de Cali: directiva se divide por el elegido

Sobre la percepción que tiene de los verdolagas viéndolos desde afuera, Yerson opinó que son, han sido y seguirán siendo el club de mayor relevancia en Colombia.

“Siento que Nacional siempre ha sido un club grande y lo demuestra cada vez que pasan los partidos”, aseveró.

"En Colombia hay equipos muy buenos que se le pueden medir a Nacional, pero al final es el más grande y tiene la obligación de demostrarlo”, sentenció.

Atlético Nacional prepara otro anuncio oficial en el mercado de fichajes.
Atlético Nacional tiene una nómina sumamente competitiva para 2026. Foto: @nacionaloficial

No se quiere quedar fuera del Mundial

Estar en la próxima Copa del Mundo es una anhelo de varios jugadores colombianos que han estado en la órbita bajo el mando de Néstor Lorenzo. Mosquera es uno que no quiere perderse la cita y ha declarado luchar ante sus compañeros.

“Quiero seguir jugando porque si lo hago, tendré más chances de ir a la Selección. Para nadie es un secreto la calidad de jugadores que tengo en frente y no será nada fácil”, precisó de la lucha interna que habrá.

Yerson Mosquera durante el entrenamiento de la Selección Colombia en la sede de la FCF, en Barranquilla.
Yerson Mosquera durante el entrenamiento de la Selección Colombia en la sede de la FCF, en Barranquilla. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

A referentes como Yerry Mina y Dávinson Sánchez parece haberles anticipado que les dará la pelea para ser uno de los llamados por Lorenzo.

“He hablado con varios y les he dicho que no se las pondré fácil a ellos, voy a luchar mi puesto, ahí estaré peleando y que ellos sepan que estaré ahí tratando de ganarme mi lugar para llegar al Mundial”, afirmó.

Reinaldo Rueda volvió a Colombia: cámara lo delató en partido que nadie esperaba

Más allá de que hagamos parte de la Selección, tenemos una amistad también. Con todos me la llevo muy bien. Me brindaron un gran apoyo cuando llegué a la Selección y en todo este proceso me han ayudado y enseñado. Es una rivalidad sana", sumó.

“Ellos saben que hay que prepararse bien, que hay que llegar en perfectas condiciones y más si han tenido la oportunidad de jugar mundiales o copas América. También saben que venimos jóvenes con esa ilusión de poder jugar, pero para poder ir al Mundial primero debes estar en la lista”, dijo de la camada nueva.

Más de Deportes

Camilo Durán anotó en la visita de Qarabag al Newcastle por Champions League.

Camilo Durán con gol dijo presente en Champions: campanazo a Lorenzo rumbo al Mundial 2026

Atletico Madrid's Alexander Sorloth, right, scores his side's third goal during the Champions League play-off second leg soccer match between Atletico Madrid and Club Brugge, in Madrid, Spain, Tuesday, Feb. 24, 2026. (AP Photo/Manu Fernandez)

Once goles definieron la serie entre Atlético de Madrid y Brujas: nuevo clasificado en Champions League

Kylian Mbappe of Real Madrid reacts during the LaLiga EA Sports match between Valencia CF and Real Madrid at Mestalla stadium in Valencia, Spain, on February 8, 2026. (Photo by David Aliaga/NurPhoto) (Photo by David Aliaga / NurPhoto via AFP)

Kylian Mbappé prende alarmas en el Real Madrid: pésima noticia a horas del partido contra Benfica

Luis Javier Suárez vive una racha que lo llevaría al Mundial 2026 con Colombia

De “los mejores del siglo XXI”: elogian racha de Luis Javier Suárez para el Mundial 2026

Néstor Lorenzo suena para Boca Juniors después del Mundial 2026

La Selección Colombia le respondió a Boca: anuncio oficial sobre el futuro de Néstor Lorenzo

Luis Díaz le dio a Jhon Jáder Durán el papel como "villano principal"

Frase de Luis Díaz causa revuelo en la Selección Colombia: esto dijo sobre Jhon Jáder Durán

Floyd Mayweather Jr. vs. Manny Pacquiao disputarán la revancha tras 11 años.

La ‘pelea del siglo’ entre Mayweather y Pacquiao tendrá revancha en 2026: fecha confirmada

Jorge Bava y Harold Mosquera, objetos de crítica en Cerro Porteño

Hace frío lejos de Santa Fe: dura sentencia contra Jorge Bava y Harold Mosquera en Paraguay

Claudia Sheinbaum mantiene en firme la realización del Mundial 2026 en México, tras rumores por la ola de violencia

Anuncio oficial de la presidenta de México por realización del Mundial 2026 retumba en Colombia

Noticias Destacadas