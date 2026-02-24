Milita en la Premier League y quiere jugar en Atlético Nacional: hizo público su anhelo

Sin rodeos, Yerson Mosquera aceptó querer tener una segunda oportunidad en Atlético Nacional. Actualmente milita en Wolves de Premier League, pero espera que un nuevo paso por Colombia le permita vestir la camiseta del Rey de Copas.

A sus 24 años, el central lo que busca es seguir demostrando en Inglaterra que está para instalarse como titular fijo. Además, busca ser parte de los elegidos por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026.

Mientras ese futuro cercano se va resolviendo, también mira el tiempo más lejano y entre sus anhelos está que le gustaría “volver a Nacional”.

🗣️"Si me gustaría volver a Nacional"



En una entrevista con el MorninGol de AS Colombia, fue donde dio a conocer que ha: “hablado con muchas personas y me gustaría volver a Nacional".

Este deseo no parece que lo quisiera cumplir Mosquera pronto. Para él, sería como habitualmente lo hacen los jugadores, y es cuando su carrera deportiva ya vaya acabando después de los 30 años.

“Más allá de cualquier cosa, siento ese agradecimiento y gratitud por darme la oportunidad de vivir tantos momentos bonitos. Quisiera regresar algún día”, expresó del sueño que tiene.

Sobre la percepción que tiene de los verdolagas viéndolos desde afuera, Yerson opinó que son, han sido y seguirán siendo el club de mayor relevancia en Colombia.

“Siento que Nacional siempre ha sido un club grande y lo demuestra cada vez que pasan los partidos”, aseveró.

"En Colombia hay equipos muy buenos que se le pueden medir a Nacional, pero al final es el más grande y tiene la obligación de demostrarlo”, sentenció.

Atlético Nacional tiene una nómina sumamente competitiva para 2026. Foto: @nacionaloficial

No se quiere quedar fuera del Mundial

Estar en la próxima Copa del Mundo es una anhelo de varios jugadores colombianos que han estado en la órbita bajo el mando de Néstor Lorenzo. Mosquera es uno que no quiere perderse la cita y ha declarado luchar ante sus compañeros.

“Quiero seguir jugando porque si lo hago, tendré más chances de ir a la Selección. Para nadie es un secreto la calidad de jugadores que tengo en frente y no será nada fácil”, precisó de la lucha interna que habrá.

Yerson Mosquera durante el entrenamiento de la Selección Colombia en la sede de la FCF, en Barranquilla. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

A referentes como Yerry Mina y Dávinson Sánchez parece haberles anticipado que les dará la pelea para ser uno de los llamados por Lorenzo.

“He hablado con varios y les he dicho que no se las pondré fácil a ellos, voy a luchar mi puesto, ahí estaré peleando y que ellos sepan que estaré ahí tratando de ganarme mi lugar para llegar al Mundial”, afirmó.

“Más allá de que hagamos parte de la Selección, tenemos una amistad también. Con todos me la llevo muy bien. Me brindaron un gran apoyo cuando llegué a la Selección y en todo este proceso me han ayudado y enseñado. Es una rivalidad sana", sumó.

“Ellos saben que hay que prepararse bien, que hay que llegar en perfectas condiciones y más si han tenido la oportunidad de jugar mundiales o copas América. También saben que venimos jóvenes con esa ilusión de poder jugar, pero para poder ir al Mundial primero debes estar en la lista”, dijo de la camada nueva.