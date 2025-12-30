Deportes

Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Se trató de una jugada clave que el colombiano desperdició en pleno compromiso, cuando todo iba 1-1.

Redacción Deportes
31 de diciembre de 2025, 12:05 a. m.
El error de Yerson Mosquera, ante Manchester United, en Old Trafford.
El error de Yerson Mosquera, ante Manchester United, en Old Trafford. Foto: Transmisión oficial ESPN.

Yerson Mosquera se lleva las miradas en Inglaterra. Este martes, 30 de diciembre de 2025, su equipo, Wolverhampton, visitó a Manchester United en Old Trafford por la fecha 19 de la Premier League. El juego acabó 1-1, pero el colombiano tuvo una acción bastante polémica.

Corrían los 80 del segundo tiempo, ya iban 1-1, cuando Wolverhampton tuvo un saque de banda a favor. Yerson Mosquera se dispuso a ejecutarlo, mientras seis jugadores de los Wolves esperaban en el área buscando el gol. Eso, mientras la defensa del Manchester United defendía como podía.

¿Qué hizo Yerson Mosquera? Su error en Old Trafford ante Manchester United

Increíblemente, con un saque de banda a favor frontal al arco rival, el partido 1-1, una opción de victoria y Wolverhampton siendo último en la tabla de posiciones; Yerson Mosquera hizo algo poco habitual, pero que a veces pasa: sacó mal de banda. Ante eso, la cara de sorpresa de todos se hizo protagonista, incluida la de su entrenador, Robert Owen Edwards, quien no lo podía creer.

El árbitro del partido anuló la acción tras el mal saque de banda de Mosquera, y le dio tiro libre indirecto al Manchester United. Wolverhampton perdió una opción de gol, el partido quedó 1-1 y los Wolves siguen coleros con apenas 3 puntos: no han ganado ni un solo juego en 19 partidos, acumula tres empates y 16 derrotas. ¿El descenso? Sí, bastante cerca.

El error de Yerson Mosquera no opaca su buen partido

Es cierto que el blooper de Mosquera se lleva todos las miradas en Inglaterra, pero el defensor colombiano también es tendencia por su buena actuación ante Manchester. Tuvo de todo, buenos quites, concentración y apoyo; hasta casi marca un autogol.

Por tanto, las redes sociales remarcan el buen juego de Mosquera en Old Trafford. El defensor tiene 24 años, es una joya en proyección y ya ha sido llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

Prensa inglesa califica a Yerson Mosquera y remarca su error: “inexplicable”

Aunque le remarcan su error, también le rescatan el destacado partido que hizo en varios tramos. Fue el medio Molineux News quien lo calificó, poniéndole un 7, al igual que a varios de sus compañeros.

“Demostró su atletismo al avanzar varias veces. Relativamente sólido. Estuvo a punto de marcar en la segunda mitad. Hizo un lanzamiento de falta inexplicable“, dijeron sobre Mosquera.

Jhon Arias, el otro colombiano que jugó al servicio de Wolverhampton ante Manchester United, obtuvo una calificación de 6.

