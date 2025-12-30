Yerson Mosquera y su error infantil en pleno Old Trafford ante Manchester United: prensa inglesa reaccionó

Yerson Mosquera se lleva las miradas en Inglaterra. Este martes, 30 de diciembre de 2025, su equipo, Wolverhampton, visitó a Manchester United en Old Trafford por la fecha 19 de la Premier League. El juego acabó 1-1, pero el colombiano tuvo una acción bastante polémica.

Corrían los 80 del segundo tiempo, ya iban 1-1, cuando Wolverhampton tuvo un saque de banda a favor. Yerson Mosquera se dispuso a ejecutarlo, mientras seis jugadores de los Wolves esperaban en el área buscando el gol. Eso, mientras la defensa del Manchester United defendía como podía.

¿Qué hizo Yerson Mosquera? Su error en Old Trafford ante Manchester United

Increíblemente, con un saque de banda a favor frontal al arco rival, el partido 1-1, una opción de victoria y Wolverhampton siendo último en la tabla de posiciones; Yerson Mosquera hizo algo poco habitual, pero que a veces pasa: sacó mal de banda. Ante eso, la cara de sorpresa de todos se hizo protagonista, incluida la de su entrenador, Robert Owen Edwards, quien no lo podía creer.

LATERAL MAL SACADO DE MOSQUERA...



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TfNTcGB7yr — SportsCenter (@SC_ESPN) December 30, 2025

El árbitro del partido anuló la acción tras el mal saque de banda de Mosquera, y le dio tiro libre indirecto al Manchester United. Wolverhampton perdió una opción de gol, el partido quedó 1-1 y los Wolves siguen coleros con apenas 3 puntos: no han ganado ni un solo juego en 19 partidos, acumula tres empates y 16 derrotas. ¿El descenso? Sí, bastante cerca.

El error de Yerson Mosquera no opaca su buen partido

Es cierto que el blooper de Mosquera se lleva todos las miradas en Inglaterra, pero el defensor colombiano también es tendencia por su buena actuación ante Manchester. Tuvo de todo, buenos quites, concentración y apoyo; hasta casi marca un autogol.

Por tanto, las redes sociales remarcan el buen juego de Mosquera en Old Trafford. El defensor tiene 24 años, es una joya en proyección y ya ha sido llamado por Néstor Lorenzo a la Selección Colombia.

🐺SEÑOR PARTIDO🟡⚫️



Nuestro @WolvesColombiaa debe estar feliz porque hoy Yerson Mosquera (24) hizo un partidazo en la zaga frente al Manchester United



De lo mejor fue el. Lo de Jhon Arias (28) apenas la media de lo que acostumbraba en Flu



Que siga así nuestro zaguero pic.twitter.com/hcuEBfKp0z — Cantera Colombia (@CanteraColombia) December 30, 2025

Yerson Mosquera y su partidazo con los Wolves ante Manchester United:



🛡️11/14 duelos totales ganados

⚒️4 despejes

🗡️2 intercepciones

⚔️2 recuperaciones de balón



A través de su pase o de lanzarse al ataque, le daba salida al equipo en ataque. En general, buenísimo su partido. pic.twitter.com/ZVp1fOdpvM — A Un Toque (@AUnToque_Co) December 30, 2025

Great game from Yerson Mosquera in Wolves' surprise draw against Manchester United. Besides a few moments here and there, he was solid throughout the game. pic.twitter.com/Vzxm8jfBxW — Colombian Fútbol Report 🇨🇴 (@ThreadsFutbol) December 30, 2025

Prensa inglesa califica a Yerson Mosquera y remarca su error: “inexplicable”

Aunque le remarcan su error, también le rescatan el destacado partido que hizo en varios tramos. Fue el medio Molineux News quien lo calificó, poniéndole un 7, al igual que a varios de sus compañeros.

“Demostró su atletismo al avanzar varias veces. Relativamente sólido. Estuvo a punto de marcar en la segunda mitad. Hizo un lanzamiento de falta inexplicable“, dijeron sobre Mosquera.

Jhon Arias, el otro colombiano que jugó al servicio de Wolverhampton ante Manchester United, obtuvo una calificación de 6.