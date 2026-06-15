Tabla de posiciones del grupo F tras la goleada de Suecia a Túnez: hay líder en solitario

La selección de Suecia derrotó 5-1 al combinado de Túnez este domingo en el estadio de Monterrey, resultado con el que se ubicó en el primer lugar del Grupo F de la Copa Mundial de la Fifa 2026. El conjunto europeo asumió el liderato de la zona luego de registrarse un empate en el otro compromiso del grupo.

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La victoria del equipo sueco incluyó dos anotaciones del mediocampista Yasin Ayari, jugador de origen tunecino, y un tanto del ingresado Mattias Svanberg. El futbolista marcó su anotación en el minuto 84, pocos segundos después de haber ingresado al terreno de juego desde el banco de suplentes.

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Desarrollo de los goles y descontento en las tribunas

El marcador se abrió en el minuto 7 por intermedio de Ayari, mientras que el delantero Alexander Isak amplió la diferencia en el minuto 30. El defensor tunecino Omar Rekik descontó de cabeza en el minuto 43, pero el atacante Viktor Gyökeres anotó el 3-1 definitivo tras un fallo en el despeje del capitán Ellyes Skhiri.

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⚽ Isak recuperó y asistió a Gyökeres para el 3 a 1 ante Túnez.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/mcD0PyXPWI — DSPORTS (@DSports) June 15, 2026

Finalmente, Svanberg decretó el cuarto gol en el minuto 84 y Ayari cerró el marcador en el tiempo de adición. Las autoridades del estadio de Monterrey reportaron la asistencia oficial de 50.987 aficionados, quienes manifestaron su inconformidad ante las pausas establecidas para la rehidratación de los futbolistas.

Tras este encuentro, la tabla de posiciones del grupo F quedó de la siguiente forma:

Empate entre Japón y Países Bajos en la sede de Dallas

En el otro compromiso de la zona disputado en Dallas, las selecciones de Japón y Países Bajos igualaron 2-2 en su estreno oficial. El conjunto japonés consiguió equilibrar el marcador en dos oportunidades, contrarrestando la posesión de balón impuesta por el equipo dirigido por Ronald Koeman.

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🇳🇱 La Naranja Mecánica igualó 2-2 ante Japón 🇯🇵 en Dallas por su primer partido en el #MundialEnDSPORTS por el Grupo F.



⚽ Van Dijk, Summerville | Nakamura, Ogawa#FIFAWorldCup pic.twitter.com/j8K21KZnde — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

La selección de Países Bajos tomó la ventaja inicial en el minuto 51 mediante un remate de cabeza del defensor Virgil van Dijk, pero el volante Keito Nakamura igualó seis minutos después. El delantero Crysencio Summerville devolvió la delantera al cuadro neerlandés en el minuto 64 con un disparo de pierna izquierda.

El empate definitivo llegó en el minuto 88 a través de un remate del centrocampista Daichi Kamada que se desvió en la defensa antes de ingresar a la portería. El guardameta japonés Zion Suzuki contuvo los ataques finales del rival, asegurando la distribución de un punto para cada delegación al cierre de la primera jornada.

*Realizado con información de AFP*