La Champions League se pronunció y eligió al mejor jugador de la temporada: no irá al Mundial 2026

Luis Enrique lo volvió a hacer con PSG. Con un equipo formado a su medida, el técnico español le dio al elenco parisino la segunda corona de Champions League en dos años, haciendo una verdadera hegemonía en el fútbol mundial y siendo el rival a batir en próximos meses.

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En una definición por penales dramática, quien falló el quinto cobro fue el brasileño Gabriel Magalhães y dejó todo servido para la celebración del vigente campeón. Al final, la tanda arrojó un 4-3, suficiente para que el gigante parisino levantara su segunda Orejona.

En un partido con juego poco vistoso y más de tácticas defensivas, el delantero alemán Kai Havertz adelantó a los gunners solo seis minutos después del pitazo inicial y el Balón de Oro Ousmane Dembélé empató para el equipo de Luis Enrique al convertir un penal cometido por Cristhian Mosquera sobre Khvicha Kvaratskhelia (65′).

Tras no moverse el marcador en la prórroga, el fallo definitivo desde los once metros del brasileño Gabriel privó al Arsenal de un doblete histórico Premier-Champions y dio la segunda Orejona de su historia al PSG. Los ojos ahora se colocan en el MVP (Most Valuable Player, Jugador Más Valioso) de la temporada. Para los ojos de las autoridades y especialistas de la Uefa, no hay duda que Khvicha fue el mejor de toda la campaña.

El delantero georgiano del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (C), disputa el balón con el centrocampista inglés del Arsenal, Bukayo Saka (C), y el centrocampista inglés del Arsenal, Declan Rice (C41), durante la final de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal FC en el Puskas Arena de Budapest el 30 de mayo de 2026. (Foto de Attila KISBENEDEK / AFP) Foto: AFP

Según la Champions League, Kvaratskhelia es el mejor de la temporada luego de ser fundamental en todas las fases con el PSG. El ataque de Luis Enrique tuvo en el volante georgiano el revulsivo necesario para que Dembelé o Désire Doué pudieran proyectarse entre las defensas rivales. Incluso, en una idea de juego en el que mismo Khvicha pudiera definir con gol.

Estadísticas de Khvicha Kvaratskhelia en la Champions League

Partidos disputados: 16

16 Goles: 10 (promedio de 0.63 por partido)

10 (promedio de 0.63 por partido) Asistencias: 6 (promedio de 0.38 por partido)

6 (promedio de 0.38 por partido) Disparos totales: 50

50 Tiros a puerta: 48

48 Precisión de pases: 88,38 %

88,38 % Distancia recorrida: 124,17 km en total

Es una de las grandes figuras del fútbol mundial en el momento que aumenta su valor y podría tener movimiento en el mercado de pases, o de contrario ratificarse como el líder del PSG para la próxima temporada.

Lastimosamente, Khvicha entra en unos días de receso y no irá al Mundial 2026, pues la Selección Georgia no alcanzó un cupo en las eliminatorias de la Uefa y será una de las estrellas que más brillará por su ausencia en suelo norteamericano.