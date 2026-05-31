Jhon Jáder Durán les cobró a sus detractores: feroz recado por las versiones en su contra

A lo largo de los últimos meses Jhon Jáder Durán ha sido tema de conversación. Muchas críticas han caído sobre el delantero por no lograr meterse en la lista final de la Selección Colombia para el Mundial 2026.

Néstor Lorenzo lo incluyó en la prelista de 55 convocados, pero para la de 26 no lo tuvo en cuenta. El argentino tuvo múltiples razones para la borrada de Durán, luego de una temporada con poca continuidad y dudas sobre su comportamiento fuera de las canchas.

Jhon Jáder Durán no fue al Mundial 2026 con la Selección Colombia. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Adicional, cuando se estaba cerca del anuncio de la lista final, se supo que Jhon Jáder terminó con Zenit de Rusia su vinculación, aduciendo que tuvo problemas personales en Colombia que le requirieron un viaje a la nación para resolverlos.

Múltiples dudas quedaron sobre los escenarios en los que se vio inmerso en las semanas pasadas. En las últimas horas el polémico atacante se defendió durante una entrevista con la periodista de Win Sports, Salomé Fajardo.

Contradice a sus detractores

En dicha conversación con la prensa deportiva, el futbolista dio a conocer cómo se siente al término de la campaña en la que no sumó tantos minutos: “A nivel personal excelente, tranquilo”.

Sobre la situación que lo hizo salir de urgencia de Rusia, aseguró haber tenido “un problema pero fue más que todo familiar”.

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Sobre su paso por el cuadro de San Petersburgo no se recriminó nada. Según Durán: “Con Zenit todo bien. Fue una estancia buena y de aprendizaje”.

A la hora de ser consultado por el futuro y hacia dónde irá, este dio a conocer que en Zenit ya todo acabó: “Estaba a préstamo y ya sentarnos a ver qué sigue”.

Gambeteando la respuesta de a dónde iría tras el Mundial 2026, Durán dijo “me gustan muchas cosas”, pero, de momento, no iba a revelar su siguiente equipo.

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Para los detractores que tanto hablan de él, les mandó un recado: “Se habla mucho, se especula mucho y para mal, entonces prefiero guardarlo”.

“Hay una noticia por ahí buena que tengo. Estoy preparado para lo que viene”, culminó dando muestras de que lo que se vendría para su carrera sería algo prometedor.

Al-Nassr, situación a resolver

Con Al-Nassr, Jhon Jáder deberá hablar pronto para lograr entre las partes un trato que lo beneficie. Al parecer, el jugador no gusta de seguir allí y el club tampoco se ve a gusto con reincorporarlo en el plantel.

Jhon Jáder Durán sigue siendo parte de Al-Nassr. Foto: Getty Images

Ahí lo que habrá que acordar es la compensación económica, a la par del contrato. Los de Arabia Saudita colocaron 77 millones de euros para hacerse con el delantero colombiano y firmaron un vínculo hasta junio de 2030.

Desde el fichaje, hasta ahora, el ariete ya ha salido dos veces en condición de préstamo a Fenerbahçe y Zenit, sin lograr establecerse en ninguno de los dos oncenos. En los de Riad tampoco parece que tiene cabida, por lo que se pensaría en una venta definitiva por un valor que a Al Nassr le sirva para recuperar buena parte de lo pagado inicialmente.