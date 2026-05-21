Ola de críticas contra Jhon Jáder Durán por salir con botella en mano: video hunde sueño del Mundial

Jhon Jáder Durán tiene casi firmado que no irá al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

A pesar de estar en la prelista de 55 jugadores que dio a conocer la semana anterior Néstor Lorenzo, el atacante que hacía parte del Zenit de Rusia no ha sido visto en Guarne durante el campamento que hace la Tricolor.

Desafían a Cristiano Ronaldo para el Mundial 2026: “A muerte”, le sentenció citado de Colombia

Néstor Lorenzo llegó a Medellín y tomó medidas drásticas con Jhon Jáder Durán: “No, señor”

Sus salidas públicas de los últimos días han estado ligadas a lo deportivo, pero también a hechos como el difundido en las últimas horas. A través de un video, al jugador se le vio con una botella de licor en su mano, bailando y departiendo con algunas personas cercanas.

Durán aparece feliz, sonriente y da lo mejor de sí para bailar ante las cámaras que lo graban.

Se desconoce si la grabación sea de las últimas horas o días, pero lo que sí es cierto es que sale a la luz en un momento clave de la definición por saber si irá o no al Mundial.

Jhon Durán luego de haber cambiado más de equipo que de boxer en estos últimos años y ganar una gran cantidad de dinero a la edad de 22 años y aún así tener la posibilidad de ir al mundial 🕺🕺🕺🕺🕺🕺🕺🪩🪩 pic.twitter.com/kivJnozEmf — Karolyn 🇨🇴 (@Karolyn13340091) May 20, 2026

Apareció entrenando en casa

Después de que surgiese ese video en el que se vio a Durán, el jugador decidió utilizar sus redes sociales personales para lanzar al público una historia a través de Instagram, en la que se mostró dedicado a los entrenamientos personalizados.

En lo que pareciera ser su casa en Antioquia, el delantero montó que estaba realizando trabajos de gimnasio. Adicional, puso algunos emojis entre el que estaba la bandera de Colombia, como si esperase por un llamada desde la FCF.

Jhon Jáder Durán sigue entrenando por su cuenta en Medellín. Foto: Instagram @jaderduran9

Cabe precisar que hasta este jueves, 21 de mayo, ocho jugadores se encuentran en el campamento. Hay varios de lo que parecen fijos que están ajustando detalles para el Mundial que se avecina.

Camilo Vargas (Atlas)

Álvaro Montero (Vélez Sarsfield)

James Rodríguez (Minnesota United)

Juan Camilo Portilla (Athletico Paranaense)

Gustavo Puerta (Racing de Santander)

Dávinson Sánchez (Galatasaray)

Richard Ríos (Benfica)

Deiver Machado (Nantes)

Decían que estaba “muy centrado”

Durán es un talento nacional del que se espera mucho, pero que no ha hecho los méritos para ser tenido en cuenta en los últimos llamados de la Selección Colombia de Mayores.

Su salida de Inglaterra donde militaba en Aston Villa le trajo un declive a su carrera deportiva. Ha estado en Al Nassr (Arabia Saudita), Fenerbahçe (Turquía) y Zenit (Rusia), sin encontrar ritmo de competencia.

Jhon Jáder Durán salió del Zenit. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Con los rusos hace unos días habrían acordado la desvinculación, lo que le haría regresar a suelo saudí para definir su situación con el equipo donde está Cristiano Ronaldo. Ya se habla de otro posible negocio, pero hasta la fecha nada en concreto.

Alberto Suárez, DT de Envigado y quien conoce bien a Jhon Jáder, en los últimos días había dicho que estaba “tranquilo, entrenando y muy centrado en lo que es el fútbol”.

Aún así, no ocultaba malas decisiones del última tiempo: “La orientación extrafutbolística de Jhon Jáder Durán lo ha perjudicado. Se ha pensado más en el dinero que en el fútbol”, zanjó.

“En el momento que termine su proceso de maduración, ojalá le coincida con un gran momento futbolístico”, auguró pensando en un Mundial futuro como el del año 2030.