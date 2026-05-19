Néstor Lorenzo llegó a Medellín y tomó medidas drásticas con Jhon Jáder Durán: “No, señor”

James Rodríguez, Camilo Vargas y Álvaro Montero son los primeros tres jugadores que se unieron a la concentración de la Selección Colombia en Medellín. El combinado nacional entrenó el lunes festivo en la sede de Atlético Nacional, ubicada en el municipio de Guarne.

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Según la periodista Sheyla García, el grupo aumentará durante la semana cuando otros jugadores sean liberados por sus clubes.

Jhon Jáder Durán, que se encuentra en Colombia con permiso del Zenit, no entrenó bajo las órdenes de Néstor Lorenzo y parece alejarse de la convocatoria al Mundial 2026.

“No, señor. A Jhon Jáder no lo meta ahí. Le voy a decir un detalle: a la hora que Jhon Jáder estaba en el Polideportivo Sur de Envigado, la Selección ya estaba entrenando en la sede de Guarne”, informaron en Win Sports.

Jhon Jáder Durán, delantero del Zenit de San Petersburgo. Foto: NurPhoto via Getty Images

Jhon Jáder Durán estuvo viendo Envigado vs. Quindío

A Durán lo captaron en el Polideportivo Sur cuando estaba viendo el partido de Envigado vs. Quindío por la fecha seis de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay.

Cabe recordar que el delantero antioqueño es canterano de Envigado y recibió la invitación para ver el compromiso en el que se clasificaron a la final del ascenso.

Todo apuntaba a que su presencia en Medellín estaba relacionada con el inicio de la concentración; sin embargo, Lorenzo arrancó entrenamiento con otros jugadores que hacen parte de la columna vertebral.

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Aunque Jhon Jáder Durán hace parte de los 55 jugadores incluidos en la prelista, su presencia en el Mundial 2026 está prácticamente descartada. Por encima de él tiene nombres como el de Luis Javier Suárez, Jhon Córdoba y Rafael Santos Borré, quienes han sido regulares en las últimas convocatorias de la Tricolor.

“Jhon Jáder no está en los planes de ese grupo de jugadores que entrenarán en Guarne. No sé si haya una conversación en la tarde o mañana, pero hoy no está en los planes del grupo de jugadores que concentra en Medellín. Yo creo que está clarísimo”, agregó Sheyla García en su reporte.

Fin del préstamo y regreso a Al-Nassr

Durán llegó a ser el delantero titular de la Selección Colombia en un tramo de las eliminatorias, pero desde su salida del Aston Villa cambió el panorama.

El año pasado lo arrancó en el Al-Nassr, luego pasó al Fenerbahçe de Turquía y en el mercado de invierno se fue al Zenit de Rusia.

Los rusos no harán uso de la opción de compra, lo que obliga a Jhon Jáder Durán a regresar a Arabia Saudita para definir su futuro de cara a la próxima temporada.