Jugador que está en prelista de Lorenzo hizo sorpresiva declaración: dice que Colombia puede ganar el Mundial

Falta cada vez menos para que inicie el Mundial 2026 y, por eso, hay mucho hermetismo por lo que pueda llegar a hacer la Selección Colombia. Néstor Lorenzo ya presentó la primera lista y en los próximos días dará los nombres de los 26 jugadores que estarán en la Copa del Mundo.

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Uno de los que pelea por esa opción es Álvaro Angulo, lateral izquierdo de Pumas y que ha conseguido una gran regularidad y nivel. El jugador habló con el diario AS y dejó en claro cómo ve a la Tricolor de cara al torneo.

El defensor no ocultó su felicidad por tener la opción de jugar su primer Mundial. "Es mucho mejor y se disfruta más cuando hay competencia“, comentó.

“Que esté el nombre ‘Álvaro Angulo’ quiere decir que hiciste las cosas bien. Se disfruta más cuando las cosas son competitivas que teniéndolo fácil. Trabajando día a día para poder estar en esa lista final“, agregó.

Álvaro Angulo. Foto: Getty Images

Lo que más llamó la atención es que Angulo confía que el nivel de Colombia le podría dar para pelear el título. Eso sí, fue sincero al mencionar que no se tuvo el mejor cierre en las Eliminatorias, pero eso ya es asunto superado.

“Yo sé la unión que hay en el equipo, veo a la Selección muy bien, que puede pelear por el título del Mundial y esa es la ilusión de cada uno de nosotros, entregar el 100 % y darle alegría a nuestro país", expresó.

El deportista de Pumas sostuvo que la escuadra cafetera tienen futbolistas de muy alto nivel y, por lo mismo, cree que se puede estar mano a mano con los otros equipos que están llamados a ganar la Copa del Mundo.

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Sobre el grupo en el que estará Colombia junto a Portugal, RD Congo y Uzbekistán, enfatizó en que serán rivales muy complejos, pues ha visto algunos partidos de estos.

Sin embargo, fue claro al advertir que la Tricolor tiene lo suficiente para sacar un buen resultado: "Tenemos que ir convencidos de que podemos ganar los tres partidos. Paso a paso y partido a partido“, manifestó.

Ángulo también habló sobre la oportunidad de estar en la Selección, hizo énfasis en disfrutar siempre y al mismo tiempo aprovechar cada vez que se le da la oportunidad

Álvaro Angulo, jugador de Pumas y la Selección Colombia. Foto: Getty Images

“La tienes solo una vez y de eso depende si te siguen llamando, eso aprendí de los referentes y después que tienes que disfrutar, no sentir tanta presión si no disfrutar más que nada”, complementó.

Se espera que con el pasar de los días de la próxima semana se conozcan los nombres de los jugadores que integrarán los 26 convocados para el Mundial 2026.