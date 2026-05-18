Noticia de RD Congo irrumpe en el campamento de la Selección Colombia: lista de convocados al Mundial 2026

Este lunes, 18 de mayo, acaba siendo un día clave de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Varias selecciones han entregado la lista de 26 convocados a la cita orbital, y RD Congo se suma a ellas. Los africanos serán rivales de Colombia en el grupo K del torneo.

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La noticia se da en medio del inicio del campamento de la Selección Colombia. Ya con la prelista de 55 jugadores, Néstor Lorenzo empezará a mirar qué caras llevará definitivamente al Mundial 2026, donde se espera que sea protagonista.

Convocados de RD Congo al Mundial 2026

Porteros: Timothy Fayulu, Lionel Mpasi y Matthieu Epolo

Convocados de RD Congo al Mundial 2026. Foto: Instagram - @fecofadrc

Defensores: Aaron Wan-Bissaka, Gédéon Kalulu, Joris Kayembe, Arthur Masuaku, Steve Kapuadi, Rocky Bushiri, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba y Dylan Batubinsika

Convocados de RD Congo al Mundial 2026. Foto: Instagram - @fecofadrc

Centrocampistas: Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy, Edo Kayembe, Ngal’ayel Mukau, Charles Pickel, Nathanael Mbuku, Brian Cipenga, Theo Bongonda y Gael Kakuta

Convocados de RD Congo al Mundial 2026. Foto: Instagram - @fecofadrc

Atacantes: Meschack Elia, Fiston Mayele, Cédric Bakambu, Simon Banza y Yoane Wissa

Convocados de RD Congo al Mundial 2026. Foto: Instagram - @fecofadrc

Arranca el campamento de la Selección Colombia

Se espera que este lunes empiecen a llegar los jugadores de la Selección Colombia a Medellín. Allá arrancará el campamento con miras al Mundial 2026, y se anticipa que James Rodríguez sea uno de los primeros en arribar a la capital de Antioquia.

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Este campamento de la Selección Colombia se trata de un espacio que iría más allá de lo deportivo. Constará, a su vez, de actividades de integración y acercamiento al entorno de La Tricolor, tal como lo reveló El Colombiano.

Dicho campamento irá hasta el 23 de mayo, luego tendrán un breve descanso y, finalmente, viajarán a Bogotá donde sí empezará la concentración definitiva con miras a la Copa del Mundo.

Cabe recordar que la Selección Colombia jugará contra Costa Rica en amistoso previo. Será el 1 de junio de 2026 en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá.