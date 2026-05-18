Abogado de Shakira habla de “presión moral y psicológica” en proceso con Hacienda, “un calvario” para la artista

Este lunes 18 de mayo se conoció que la Audiencia Nacional de España absolvió a Shakira en un caso de fraude fiscal después de ocho años. Además, ordenó al gobierno devolver 60 millones de euros (69 millones de dólares) a la artista colombiana.

La decisión se produjo luego de que la justicia concluyera que la barranquillera no cumplió con el tiempo mínimo de residencia requerido para tributar en España durante 2011, según un documento judicial conocido por la agencia AFP.

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Sobre este caso, José Luis Pardo, abogado de Shakira, celebró al igual que la artista la sentencia de la Audiencia Nacional, que pone fin a la última causa judicial que la cantante mantenía abierta con la Agencia Tributaria.

No obstante, en entrevista con el diario El País, el defensor de la artista calificó el proceso como un “calvario” para ella, teniendo en cuenta que la investigación de la Agencia Tributaria en su contra por, presuntamente no haber pagado sus impuestos en España, tomó dos vías distintas: una penal, en la que la cantante colombiana aceptó su responsabilidad, y otra administrativa, que decidió disputar hasta el final y en la que finalmente obtuvo un fallo favorable.

En sus declaraciones al medio citado, Pardo señaló que tenías esperanzas de un fallo a favor de la barranquillera, “porque teníamos razón”, precisó.

La cantante colombiana Shakira (C) sale del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tras asistir a su juicio por fraude fiscal, en Barcelona, ​​el 20 de noviembre de 2023. Foto: AFP

Sin embargo, también reconoció que “ha sido un proceso lento y siempre genera tensión”, por lo que lamentó que la Audiencia Nacional se haya tardado cinco años en tomar una decisión, desde que en 2021 se interpusiera el recurso contencioso-administrativo.

Según Pardo, la demora del proceso ha impedido que las decisiones favorables emitidas por los jueces de lo contencioso-administrativo influyeran en la causa penal que avanzaba de manera paralela, ya que en noviembre de 2023, Shakira decidió aceptar una pena de tres años de cárcel (uno por cada ejercicio fiscal) y pagar 7,3 millones de euros de multa.

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¿Hubo presión moral y psicológica?

De acuerdo con las declaraciones del abogado de Shakira, en 2023 la artista tomó esta decisión para evitar someterse a un juicio de resultado incierto y con una enorme exposición mediática, justo en un contexto de “presión moral y psicológica”, y en pleno proceso de separación del padre de sus hijos, el exfutbolista Gerard Piqué.

Debido a esto, denuncia el “calvario de ocho años” que tuvo que vivir la intérprete de Waka Waka, lo que calificó como “un desgaste inaceptable”.

Además, admitió que por fortuna, Shakira dispone de medios sobrados para llegar hasta el final, pero “otros muchos contribuyentes anónimos no disponen de los recursos para defenderse”.