Katherine Porto, después de lo que vivió, dice qué es una relación tóxica y una sana

Katherine Porto, una de las actrices, presentadoras y empresarias más reconocidas del país, habló sobre su proceso de transformación, que hoy la tiene viviendo su vida con plenitud.

Porto no tiene problema en reconocer que en algún momento de su vida fue víctima de violencia física y psicológica por lo que tiene la autoridad de hablar sobre ese tema.

En la conversación que sostuvo en Sin Filtro en SEMANA dijo que en algún momento de su vida no se estaba dando el amor necesario y que por eso creía que todas esas situaciones eran válidas.

“¿A quién le voy a entregar toda esta mier** que traigo?”: Katherine Porto hizo fuerte reflexión sobre su vida

Además, detalló lo que para ella es una relación tóxica y que muchos normalizan.

“Te va quitando la paz, te va haciendo sentir pequeña, te asfixia, te hace creer que el amor sano no existe y genera una dependencia”.

Agregó: “Uno se vuelve adicto a la toxicidad si no se trabaja el tema porque empiezas a normalizar y crees que es normal que le hablen a uno mal, que lo griten, que haya maltrato. Uno va normalizando eso y no le pone freno a la situación”.

La actriz cartagenera reveló que padeció todas esas situaciones en alguna relación amorosa y que al principio decidió quedarse callada, pero después se dio cuenta de que debía cambiar lo que estaba pasando.

“Todos la cag4m0s”: Sin Filtro con Katherine Porto. Así fue su transformación

“Afortunadamente pude salir de esas relaciones tóxicas, ahora prefiero la calma y la paz porque la tranquilidad no tiene precio, no la negocio por anda del mundo y cuando siento una mínima señal de que una persona se volverá tóxica, prefiero salir de ahí“.

Desde hace un tiempo, Porto decidió meterse en el mundo de las letras y publicó su libro Microdosis de amor propio, una invitación a los lectores a embarcarse en un proceso de autodescubrimiento y cuidado personal.

Por eso define una relación sana como todo lo contrario a una tóxica, en donde dos personas se respetan y crecen mutuamente. “Cuando tú estás trabajada, es más fácil encontrarse con personas que están en la misma onda de paz. Uno va a buscar personas que lo respeten, lo valoren, que entiendan que una relación es para estar en paz y crecer juntos. No hay gritos, no hay maltratos ni mucho menos golpes”.

Sin Filtro, con Katherine Porto. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Asegura que “nadie más te puede conocer mejor que tú mismo, así puedes empezar a transformar todo lo que no te gusta y te dejas de quejar. Hay traumas o cosas que no le gustan a uno, pero se deben reconocer y transformarlas”.

La actriz es recordada por su participación en producciones como Pasión de gavilanes, Hasta que la plata nos separe, La diosa coronada, La viuda negra, Manual para ser feliz, Bolívar o Primate.

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